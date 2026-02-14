Meteo: ecco la tempesta Oriana! Venti oltre 100 km/h, neve e severo maltempo

Una nuova intensa perturbazione (la numero 9 di febbraio), ribattezzata tempesta Oriana, già alla fine di ieri (venerdì 13) ha dato vita ad un deciso peggioramento del tempo, a cominciare da Nordovest, Toscana e Sardegna. Ma è soprattutto oggi (sabato 14, San Valentino) che la nuova perturbazione farà sentire i suoi effetti sull’Italia.

Il fine settimana infatti inizia con un sabato caratterizzato da piogge che nel corso del giorno bagneranno praticamente tutte le nostre regioni e saranno, a tratti, anche di forte intensità, specie in Sardegna e nelle regioni tirreniche, mentre sui mari di ponente soffieranno venti tempestosi, con raffiche anche oltre i 100 km/h; a completare il quadro ci sarà la neve, che cadrà abbondante sui rilievi del Nord a quote medio-alte.

Domenica, prima di abbandonare la nostra Penisola, la perturbazione porterà altro maltempo al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, con venti che soffieranno ancora intensi al Sud e nelle Isole. Nel corso del fine settimana è atteso anche un generale calo delle temperature, che dovrebbero tornare quasi dappertutto su valori normali per il periodo. Le attuali proiezioni indicano che anche la prossima settimana, dopo una temporanea pausa attesa per la prima parte di lunedì 16, passeranno sull’Italia altre piovose perturbazioni.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 14 febbraio - San Valentino)

Al mattino nubi ovunque con piogge praticamente in tutte le regioni, anche di forte intensità in Liguria, versante tirrenico del Paese e Sardegna Occidentale; neve su Alpi e Appennino Settentrionale oltre 800-1300 metri.

Nel pomeriggio ancora piogge al Nordest, Basso Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e gran parte del Sud e Isole. Temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna. Venti da forti a burrascosi su tutti i mari, con possibili raffiche a 80-100 km/h intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 15 febbraio

Prevalenza di bel tempo al Nord. Nuvole sul resto del Paese: nel corso del giorno piogge su regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia; neve sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 1200-1400 metri.

Temperature minime quasi dappertutto in calo, con possibili deboli gelate anche in pianura al Nord; massime in rialzo al Nord, medio versante tirrenico e Sardegna, stazionarie o in leggero calo altrove.