Meteo: in arrivo la tempesta Oriana con altre piogge e venti burrascosi!

Mentre oggi (13 febbraio) si vive qualche ora di parziale tregua, domani (San Valentino) agirà la tempesta Oriana con altro severo maltempo.
Previsione13 Febbraio 2026 - ore 10:05 - Redatto da Meteo.it
Nella giornata odierna, venerdì 13 febbraio, con l’ultima perturbazione in allontanamento, ci attende una parziale tregua dal maltempo. Si tratterà però di una pausa temporanea, di breve durata, perché già in serata è attesa una nuova intensa perturbazione (la perturbazione numero 9 di febbraio) che, ribattezzata Oriana, già alla fine di oggi riporterà piogge diffuse, e a tratti intense, al Nordovest e Sardegna, mentre domani (sabato 14 febbraio - San Valentino) il maltempo coinvolgerà praticamente tutta l’Italia. Sempre nella giornata di domani sono attesi di nuovo venti molto forti sui mari di ponente, con il conseguente rischio di mareggiate lungo le coste esposte, mentre sulle Alpi cadrà abbondante la neve.

Nella giornata di domenica 15 febbraio, prima di abbandonare la nostra Penisola, la perturbazione porterà altre piogge al Sud e sul medio versante adriatico, con venti sempre intensi sui mari meridionali e attorno alle Isole. Nel corso del fine settimana è atteso anche un generale calo delle temperature, che dovrebbero tornare quasi dappertutto su valori normali per il periodo.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 13 febbraio)

Al mattino prevalenza di bel tempo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna; ancora nuvole al Sud, con piogge sparse più che altro su Puglia, Calabria e Sicilia Orientale.

Nel pomeriggio tempo in miglioramento al Sud, con qualche schiarita e poche piogge residue per lo più confinate sulla Calabria; nuvolosità in aumento invece in molte zone del Centro-Nord e Sardegna, con qualche pioggia su Liguria e Sardegna occidentale. In serata piogge diffuse, anche intense, al Nordovest, Toscana, Alto Lazio e Sardegna, con neve sulle Alpi. Temperature massime in ulteriore aumento in molte regioni e in generale ben oltre la norma. Ventilazione in temporanea attenuazione.

Le previsioni meteo per sabato 14 febbraio (San Valentino)

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge che interesseranno praticamente tutte le regioni, più diffuse ed estese ad inizio giornata. Nel pomeriggio precipitazioni in attenuazione su Alpi, Nord-Ovest e medio Adriatico tra Marche e Puglia centro-settentrionale. Su Lazio, Sardegna e regioni meridionali elevato rischio di rovesci intensi e locali temporali. Nevicate oltre i 1000-1200 metri sui rilievi del Nord: deboli sulle Alpi centro orientali, fino a moderate su quelle occidentali e sull’Appenino ligure ed emiliano.

Temperature in calo sensibile al Centro-Nord e in Sardegna più contenuto al Sud; valori che tornano vicini alla norma. Venti da forti a burrascosi in Liguria, alto Adriatico e al Centro-Sud con possibili raffiche a 80-90 km/h intorno alla Sardegna. Mari molto mossi, fino a ad agitati o molto agitati il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno sud-occidentale e il settore occidentale del Canale di Sicilia.

