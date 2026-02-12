Meteo: Giovedì Grasso segnato da temporali, criticità e venti di burrasca

Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia, che saranno ancora responsabili di diverse fasi di maltempo, accompagnate da una netta intensificazione dei venti. Oggi, giovedì 12, arriverà subito la perturbazione numero 8 di febbraio, con nuovi forti temporali e piogge abbondanti a partire dalla Sardegna, in rapida estensione verso la Sicilia e le regioni centro-meridionali. Questa volta il Nord Italia sarà coinvolto solo marginalmente.

Possibili criticità: le precipitazioni previste sui versanti tirrenici della Penisola andranno a interessare aree con terreni già saturi; inoltre le temperature miti faranno sì che in Appennino la neve cada solo a quote molto elevate, contribuendo ad aumentare l’afflusso nei corsi d’acqua.

Particolare attenzione anche all’intensa ventilazione: raffiche di burrasca, con ulteriore rinforzo nella giornata odierna. I mari diventeranno molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte, in particolare quelle occidentali. Per venerdì si preannuncia una breve pausa dal maltempo, con residua instabilità al Centro-Sud, ma a fine giornata una nuova perturbazione si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale, condizionando il tempo del fine settimana con una fase di severo maltempo attesa nel weekend del 14-15 febbraio (San Valentino e Carnevale).

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 12 febbraio)

Nuova perturbazione in arrivo. Il tempo tenderà a peggiorare già dal mattino, con locali piogge al Nord-Est e fenomeni più diffusi al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, dove si conferma ancora una volta il rischio di forti temporali. Nel corso del pomeriggio le ultime piogge interesseranno l’estremo Nord-Est, mentre i fenomeni continueranno a coinvolgere il Centro-Sud e le Isole maggiori. La fase più instabile riguarderà in particolare le regioni meridionali. In serata ultimi episodi tra Sud peninsulare e Sicilia.

Particolare attenzione all’intensificazione dei venti: occidentali e di Maestrale sui mari di Ponente, di Libeccio su Ionio e basso Adriatico. I mari saranno molto agitati, con rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Temperature senza grandi variazioni, oltre la norma.

Le previsioni meteo per venerdì 13 febbraio

Breve tregua dal maltempo. Le ultime precipitazioni insisteranno nella notte e al primo mattino su Puglia centro-meridionale, Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale, in successivo esaurimento. Sul resto del Paese cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità entro la serata.

Dal pomeriggio prime piogge in arrivo sulla Sardegna, in estensione a fine giornata a gran parte del Centro-Nord. Temperature minime in calo, massime in ulteriore aumento, ben oltre la norma climatica. Venti in temporanea attenuazione.