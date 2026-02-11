FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, oggi mercoledì 11 febbraio, forti rovesci al Centro-Sud

Meteo, oggi mercoledì 11 febbraio, forti rovesci al Centro-Sud

Nelle prossime ore importanti rovesci e temporali nelle regioni tirreniche e venti di burrasca. Domani altra perturbazione con nuovi forti temporali e abbondanti piogge
Previsione11 Febbraio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione11 Febbraio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia, responsabili di ripetute fasi di maltempo accompagnate da venti intensi. Queste condizioni molto dinamiche proseguiranno per tutta la settimana. In particolare si confermano giornate di forte maltempo soprattutto al Centro-Sud a causa di due perturbazioni in arrivo a distanza ravvicinata. La prima, arrivata nella notte (la numero 7 di febbraio), darà i suoi massimi effetti oggi, mercoledì 11 febbraio, quando scivolerà verso sud, portando importanti rovesci e temporali nelle regioni tirreniche.

Successivamente, domani arriverà l’ottava perturbazione di febbraio, con nuovi forti temporali e abbondanti piogge a partire dalla Sardegna, in rapida estensione a Sicilia e regioni centro-meridionali. Questa volta il Nord sarà coinvolto solo marginalmente.

Le forti precipitazioni previste nei versanti tirrenici della Penisola, con possibili nubifragi, andranno a colpire aree con terreni spesso già saturi; inoltre le temperature miti fanno sì che in Appennino pioverà fino a quote elevate, contribuendo ad aumentare l’afflusso nei corsi d’acqua.

Particolare attenzione anche per l’intensa ventilazione: questa fase perturbata sarà infatti associata a venti di burrasca in prevalenza occidentali sui mari di ponente, con raffiche anche oltre i 100 km/h in Sardegna e localmente in Appennino. I mari saranno molto agitati, con mareggiate lungo le coste di Sardegna, Sicilia,del medio e basso Tirreno.

Per venerdì 13 febbraio si preannuncia una breve pausa del maltempo, con residua instabilità all’estremo Sud ma già a fine giornata una nuova perturbazione si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale e condizionerà il tempo del fine settimana.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 11 febbraio

Al mattino tempo in miglioramento al Nord-Ovest ma continuerà a nevicare sulle Alpi occidentali; ancora piogge al Nord-Est ed Emilia Romagna. Maltempo nel resto dell’Italia, tranne sul medio e basso Adriatico; in particolare piogge e temporali anche forti in Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio qualche pioggia debole al Centro, schiarite al Nord-Ovest, Toscana e parte delle Isole. Il maltempo si concentrerà al Sud peninsulare per poi attenuarsi in serata.

Temperature in rialzo. Venti in intensificazione, forti al Centro-Sud, Isole e sul Ligure; raffiche di burrasca in Sardegna. Moto ondoso in rapido aumento sui mari di ponente che diventeranno molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 12 febbraio

L’arrivo di un’altra perturbazione, la numero 8 del mese, determinerà un’ulteriore intensificazione dei venti occidentali o di Maestrale sui mari di ponente e di Libeccio su Ionio e basso Adriatico. Sui mari delle Isole e nel Tirreno venti di burrasca, con mari molto agitati e mareggiate sulle coste esposte. Raffiche anche oltre 100 km/h in Sardegna, Sicilia e Calabria; ventoso anche in Appennino.

Le piogge e i temporali risparmieranno il Nord ma investiranno il Centro-Sud e le Isole, con maggiore intensità e notevoli accumuli nei versanti tirrenici e in Sicilia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: maltempo nelle prossime ore e domani (giovedì 12). Le aree coinvolte
    Previsione11 Febbraio 2026

    Meteo: maltempo nelle prossime ore e domani (giovedì 12). Le aree coinvolte

    Un'altra perturbazione coinvolgerà domani (Giovedì Grasso) ancora una volta Centro-Sud e Isole con una severa fase di maltempo. Venti burrascosi.
  • Meteo: intensa fase di maltempo al Centro-Sud e nelle Isole! Le previsioni
    Previsione11 Febbraio 2026

    Meteo: intensa fase di maltempo al Centro-Sud e nelle Isole! Le previsioni

    Due perturbazioni tra oggi (11 febbraio) e domani (Giovedì Grasso) porteranno forti precipitazioni e venti burrascosi perlopiù al Centro-Sud.
  • Meteo, mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio forte maltempo al Centro-Sud
    Previsione10 Febbraio 2026

    Meteo, mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio forte maltempo al Centro-Sud

    Due perturbazioni ravvicinate andranno a colpire zone con terreni già saturi di pioggia. Particolare attenzione anche ai venti burrascosi
  • Meteo: in arrivo una nuova ondata di maltempo. I dettagli
    Previsione10 Febbraio 2026

    Meteo: in arrivo una nuova ondata di maltempo. I dettagli

    In assenza di un campo di alta pressione non si interrompe la sequenza di perturbazioni: possibili criticità per piogge abbondanti e venti anche oltre 100 km/h
Ultime newsVedi tutte
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
Tendenza11 Febbraio 2026
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
La tendenza meteo per il weekend del 14-15 febbraio vede il passaggio di un nuovo ciclone che darà vita a un severo maltempo con calo termico.
Meteo, nuova forte fase di maltempo nel weekend del 14-15 febbraio
Tendenza10 Febbraio 2026
Meteo, nuova forte fase di maltempo nel weekend del 14-15 febbraio
Dopo una breve tregua venerdì 13, torneranno fenomeni intensi e abbondanti, sotto forma di rovesci temporaleschi e locali nubifragi. Massima attenzione anche al vento
Meteo: maltempo e forti venti a metà settimana. Tra San Valentino e Carnevale nuovo vortice?
Tendenza9 Febbraio 2026
Meteo: maltempo e forti venti a metà settimana. Tra San Valentino e Carnevale nuovo vortice?
La tendenza per la seconda parte di settimana vede ancora un forte maltempo con forti venti. Tra San Valentino e Carnevale nuovo peggioramento?
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Febbraio ore 15:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154