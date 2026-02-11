Meteo, oggi mercoledì 11 febbraio, forti rovesci al Centro-Sud

Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia, responsabili di ripetute fasi di maltempo accompagnate da venti intensi. Queste condizioni molto dinamiche proseguiranno per tutta la settimana. In particolare si confermano giornate di forte maltempo soprattutto al Centro-Sud a causa di due perturbazioni in arrivo a distanza ravvicinata. La prima, arrivata nella notte (la numero 7 di febbraio), darà i suoi massimi effetti oggi, mercoledì 11 febbraio, quando scivolerà verso sud, portando importanti rovesci e temporali nelle regioni tirreniche.

Successivamente, domani arriverà l’ottava perturbazione di febbraio, con nuovi forti temporali e abbondanti piogge a partire dalla Sardegna, in rapida estensione a Sicilia e regioni centro-meridionali. Questa volta il Nord sarà coinvolto solo marginalmente.

Le forti precipitazioni previste nei versanti tirrenici della Penisola, con possibili nubifragi, andranno a colpire aree con terreni spesso già saturi; inoltre le temperature miti fanno sì che in Appennino pioverà fino a quote elevate, contribuendo ad aumentare l’afflusso nei corsi d’acqua.

Particolare attenzione anche per l’intensa ventilazione: questa fase perturbata sarà infatti associata a venti di burrasca in prevalenza occidentali sui mari di ponente, con raffiche anche oltre i 100 km/h in Sardegna e localmente in Appennino. I mari saranno molto agitati, con mareggiate lungo le coste di Sardegna, Sicilia,del medio e basso Tirreno.

Per venerdì 13 febbraio si preannuncia una breve pausa del maltempo, con residua instabilità all’estremo Sud ma già a fine giornata una nuova perturbazione si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale e condizionerà il tempo del fine settimana.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 11 febbraio

Al mattino tempo in miglioramento al Nord-Ovest ma continuerà a nevicare sulle Alpi occidentali; ancora piogge al Nord-Est ed Emilia Romagna. Maltempo nel resto dell’Italia, tranne sul medio e basso Adriatico; in particolare piogge e temporali anche forti in Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio qualche pioggia debole al Centro, schiarite al Nord-Ovest, Toscana e parte delle Isole. Il maltempo si concentrerà al Sud peninsulare per poi attenuarsi in serata.

Temperature in rialzo. Venti in intensificazione, forti al Centro-Sud, Isole e sul Ligure; raffiche di burrasca in Sardegna. Moto ondoso in rapido aumento sui mari di ponente che diventeranno molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 12 febbraio

L’arrivo di un’altra perturbazione, la numero 8 del mese, determinerà un’ulteriore intensificazione dei venti occidentali o di Maestrale sui mari di ponente e di Libeccio su Ionio e basso Adriatico. Sui mari delle Isole e nel Tirreno venti di burrasca, con mari molto agitati e mareggiate sulle coste esposte. Raffiche anche oltre 100 km/h in Sardegna, Sicilia e Calabria; ventoso anche in Appennino.

Le piogge e i temporali risparmieranno il Nord ma investiranno il Centro-Sud e le Isole, con maggiore intensità e notevoli accumuli nei versanti tirrenici e in Sicilia.