Meteo, forte maltempo nei prossimi giorni: la tendenza da mercoledì 11 febbraio

Due perturbazioni intransito a metà settimana, Giovedì Grasso l'apice del maltempo: rischio di piogge intense e raffiche di tempesta.
Tendenza8 Febbraio 2026 - ore 11:22 - Redatto da Meteo.it
Tendenza8 Febbraio 2026 - ore 11:22 - Redatto da Meteo.it

Nella parte centrale della settimana le correnti occidentali sull’Italia saranno molto intense e trasporteranno ancora veloci perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico. In particolare, tra mercoledì e giovedì sono due gli impulsi perturbati attesi sul nostro Paese, con piogge diffuse e il rischio di maltempo intenso soprattutto nella giornata di giovedì.
In questa fase le temperature saranno miti e anche sulle regioni settentrionali si avrà un anticipo di clima primaverile, anche grazie alla protezione della barriera alpina.

La tendenza meteo da mercoledì 11 febbraio

Mercoledì osserveremo schiarite fin dal mattino in Liguria e sulle pianure del Nord-Ovest. Piogge diffuse coinvolgeranno invece il Nord-Est - con neve oltre i 1.300 metri circa – e il versante tirrenico della penisola, piogge sparse in Sicilia e sul nord-ovest della Sardegna, fenomeni più isolati sul settore del medio versante adriatico. Nel corso del pomeriggio o entro sera la perturbazione abbandonerà l’Italia e osserveremo un temporaneo miglioramento del tempo, salvo rovesci più insistenti sul settore tirrenico della Calabria. Soffieranno venti moderati sulle regioni centro meridionali e sulle isole. Le temperature saranno in rialzo, soprattutto in Sardegna, in Toscana e al Nord-Ovest.

Le attuali proiezioni confermano poi l’arrivo di un nuovo impulso perturbato, veloce ma intenso, che il 12 febbraio (Giovedì Grasso) interesserà gran parte delle regioni peninsulari e le isole, mentre il Nord sarà in gran parte risparmiato dalle precipitazioni, salvo alcuni settori alpini di confine. Rovesci diffusi e possibili temporali sono attesi su entrambe le isole maggiori; ancora una volta sarà il versante occidentale della penisola a essere interessato dalle piogge più intense, Lazio e basso versante tirrenico in particolare.
Soffieranno venti forti di maestrale in Sardegna, forti occidentali sul mar Tirreno e sulla Sicilia, da tesi a forti anche sulle regioni meridionali e sui mari circostanti, con il rischio di raffiche di tempesta e di violente mareggiate sulle coste più esposte. Foehn nelle valli alpine occidentali. Temperature quasi ovunque superiori alla norma del periodo.

