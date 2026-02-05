Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico

Durante il fine settimana e nei primi giorni della prossima l’Italia continuerà a trovarsi sulla traiettoria di veloci perturbazioni in arrivo dall’Oceano Atlantico, con fasi di maltempo e associate a intensa ventilazione. In generale le masse d’aria provenienti da ovest saranno temperate, ma tra lunedì me martedì un temporaneo afflusso di aria più fredda dall’est Europa potrebbe determinare un calo termico con valori anche poco inferiori alla norma in parte del Nord e del medio versante adriatico.

La tendenza meteo per domenica 8 febbraio

La giornata di domenica vedrà l’arrivo della perturbazione numero 8 del mese, che stando alle attuali proiezioni meteo potrebbe dare luogo alla formazione di un intenso vortice ciclonico tra la Corsica e la Sardegna, determinando una ventilazione molto forte meridionale sui mari di ponente e in Sardegna. Nel frattempo la Sicilia e l’estremo Sud saranno alle prese con gli ultimi effetti di un’altra perturbazione in allontanamento verso la Grecia, con forti venti di Maestrale al mattino, ma con tempo in miglioramento. Un rapido peggioramento invece si conferma a inizio giornata in Sardegna occidentale, con forti rovesci, che poi si estenderanno al le regioni centrali tirreniche, alla Liguria e in serata coinvolgeranno gran parte del Centro-Sud e la Sicilia. Le temperature massime saranno in calo al Nord.

L’evoluzione per lunedì è ancora affetta da una notevole incertezza, ma stando allo scenario che al momento si profila come più probabile la perturbazione sembra destinata a insistere sulla Penisola e in Sicilia. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli.