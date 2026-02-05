FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vorti...

Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico

Nessuna tregua dal maltempo: domenica nuovo brusco peggioramento, freddo in aumento all'inizio della prossima settimana.
Tendenza5 Febbraio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Tendenza5 Febbraio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

Durante il fine settimana e nei primi giorni della prossima l’Italia continuerà a trovarsi sulla traiettoria di veloci perturbazioni in arrivo dall’Oceano Atlantico, con fasi di maltempo e associate a intensa ventilazione. In generale le masse d’aria provenienti da ovest saranno temperate, ma tra lunedì me martedì un temporaneo afflusso di aria più fredda dall’est Europa potrebbe determinare un calo termico con valori anche poco inferiori alla norma in parte del Nord e del medio versante adriatico.

La tendenza meteo per domenica 8 febbraio

La giornata di domenica vedrà l’arrivo della perturbazione numero 8 del mese, che stando alle attuali proiezioni meteo potrebbe dare luogo alla formazione di un intenso vortice ciclonico tra la Corsica e la Sardegna, determinando una ventilazione molto forte meridionale sui mari di ponente e in Sardegna. Nel frattempo la Sicilia e l’estremo Sud saranno alle prese con gli ultimi effetti di un’altra perturbazione in allontanamento verso la Grecia, con forti venti di Maestrale al mattino, ma con tempo in miglioramento. Un rapido peggioramento invece si conferma a inizio giornata in Sardegna occidentale, con forti rovesci, che poi si estenderanno al le regioni centrali tirreniche, alla Liguria e in serata coinvolgeranno gran parte del Centro-Sud e la Sicilia. Le temperature massime saranno in calo al Nord.

L’evoluzione per lunedì è ancora affetta da una notevole incertezza, ma stando allo scenario che al momento si profila come più probabile la perturbazione sembra destinata a insistere sulla Penisola e in Sicilia. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
    Tendenza4 Febbraio 2026

    Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio

    Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
  • Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
    Tendenza3 Febbraio 2026

    Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni

    L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
  • Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
    Tendenza2 Febbraio 2026

    Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza

    Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
  • Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
    Tendenza1 Febbraio 2026

    Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni

    Continueremo ad essere immersi in un flusso di veloci correnti occidentali capaci di indirizzare diverse altre perturbazioni. Nessun rinforzo dell’alta pressione in vista
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Tendenza2 Febbraio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Febbraio ore 19:29

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154