Non si ferma il maltempo, altre perturbazioni in arrivo: le previsioni meteo da giovedì 5 febbraio

Le proiezioni modellistiche non lasciano intravedere alcun cambiamento nel tipo di circolazione atmosferica, fino almeno a metà mese. L’Europa meridionale e il Mediterraneo resteranno nel mirino di molte perturbazioni che in rapida sequenza raggiungeranno anche l’Italia dove, in effetti, proseguirà questa fase eccezionalmente piovosa e anche eccezionalmente nevosa per tutto il comparto alpino.

Oggi una nuova perturbazione (n.3 di febbraio ) si muoverà dalla Sardegna verso il Sud, seguita da un altro fronte ben più intenso (n.4) che investirà tutto il Paese tra giovedì sera e venerdì e sarà responsabile di un’altra fase di precipitazioni anche abbondanti al Nord e nelle regioni tirreniche, venti di burrasca al Centro-Sud e mari fino a molto agitati. Durante tutta questa fase, caratterizzata da correnti temperate atlantiche e assenza di irruzioni fredde, le temperature sono destinate a rimanere spesso sopra la media.

Le previsioni meteo per giovedì 5 febbraio

Oggi situazione in temporaneo miglioramento in molte regioni, con ancora una nuvolosità diffusa, ma più irregolare e alternata a schiarite ampie soprattutto al Nord-Ovest e, nel pomeriggio, anche in Emilia Romagna, medio-basso Adriatico e Lazio. Piogge sparse su Venezie e Alpi orientali, con neve oltre 1200 metri; piogge e rovesci anche nel basso Tirreno orientale. Fenomeni più sporadici in Toscana e fra Puglia e Basilicata. Alla sera nuovo peggioramento al Nord-Ovest, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Temperature massime in aumento, eccetto al Sud; valori per lo più sopra la media. Venti in temporanea attenuazione, ma di nuovo in marcato rinforzo a fine giornata a partire dai mari occidentali.

Le previsioni meteo per venerdì 6 febbraio

Piogge diffuse fra la notte e il primo mattino di domani, eccetto sulle isole maggiori, con anche dei rovesci e temporali fra il Levante ligure e le coste tirreniche. Nevicate sulle Alpi e sull’Appennino Ligure oltre 1000 metri. Già in mattinata attenuazione dei fenomeni all’estremo Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e coste del medio Adriatico. Dal pomeriggio generale miglioramento, a parte ancora delle residue piogge su alto Adriatico, basso Tirreno orientale e zone interne del Centro.

Temperature minime in rialzo e ovunque sopra lo zero; massime in aumento al Centro-Sud, con valori in generale sopra la media. Venti da moderati a forti al Centro-Sud e sui mari settentrionali, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali a metà giornata, con raffiche fino a burrasca. Da molto mossi a molto agitati i mari occidentali, mossi o molto mossi i restanti bacini.