Meteo, prosegue il maltempo sull'Italia: le previsioni del 4-5 febbraio

Mercoledì 4 febbraio tempo perturbato nella maggior parte delle regioni con venti molto intensi al Centro-sud. Le previsioni meteo
Previsione3 Febbraio 2026 - ore 12:51 - Redatto da Meteo.it
Previsione3 Febbraio 2026 - ore 12:51 - Redatto da Meteo.it

La circolazione atmosferica sull’Europa meridionale resta bloccata ed improntata ad una persistenza del flusso umido e temperato atlantico, in seno al quale si susseguono rapidissime una serie di perturbazioni, più o meno attive, con obiettivo preferenziale l’Italia. Si tratta di uno schema meteorologico destinato ad accompagnarci ancora a lungo, almeno per tutta la prima decade di febbraio. Le attuali proiezioni, infatti, non evidenziano segnali di ritorno di strutture di alta pressione nell’area mediterranea in grado di mettere fine a questa fase eccezionalmente piovosa, ma anche eccezionalmente nevosa per tutto il comparto alpino. Entro la fine della giornata odierna si completerà il passaggio della prima perturbazione di febbraio al Centro-Nord, mentre un’altra perturbazione (la n.2), in risalita dal Nord Africa, raggiungerà la Sardegna in serata, per attraversare mercoledì anche il resto del Paese. Altri passaggi perturbati sono attesi nella seconda parte della settimana: uno più modesto in movimento dalla Sardegna verso il Sud tra la fine di mercoledì e giovedì mattina (n. 3), un altro ben più intenso (n. 4) investirà tutto il Paese tra giovedì sera e venerdì, associato a precipitazioni anche abbondanti al Nord e nelle regioni tirreniche, venti di burrasca al Centro-Sud e mari fino a molto agitati. Infine le temperature: in assenza di future irruzioni fredde, anche nei prossimi giorni resteranno spesso sopra la media.

Previsioni meteo per mercoledì 4 febbraio

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo temporanee schiarite, più probabili a metà giornata in Sardegna e nel pomeriggio in Sicilia. Precipitazioni possibili sulla maggior parte delle regioni, anche se più scarse su estremo Nordovest e medio Adriatico. Altrove fenomeni più diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale lungo le coste centrali tirreniche, al Sud peninsulare e, al mattino, sulla Sicilia. Quota neve fino ai 800-1200 metri circa al Nord, oltre 1500-1800 metri su quello centrale. Temperature: massime in rialzo nell’estremo Nord-Ovest, in temporaneo calo su Emilia Romagna e Centro-Sud. Venti intensi su gran parte del Centro-Sud: Libeccio da moderato a teso su basso Tirreno e Isole, Scirocco da forte a burrascoso tra Ionio, Puglia, medio e basso Adriatico. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati o molto agitati lo Ionio e l’Adriatico meridionale.

Previsioni meteo per giovedì 4 febbraio

Breve fase di maggiore variabilità, con un cielo irregolarmente nuvoloso sulla maggioranza del territorio. Nuvolosità più densa ed estesa al mattino al Nord-Est e al Centro-Sud peninsulare, con qualche pioggia tra Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, occasionalmente anche sull’alta Toscana. In giornata tempo a tratti anche soleggiato al Nord e tra Lazio, Abruzzo e Molise. Dal tardo pomeriggio tendenza ad un rapido peggioramento sulla Sardegna, con piogge in estensione tra la sera e la notte a Sicilia, regioni centrali tirreniche, Liguria e Piemonte. Temperature: massime in aumento al Nord e sulle Isole, senza grandi variazioni altrove. Venti: in temporanea attenuazione, di nuovo in marcato rinforzo a fine giornata, fino a burrascosi sui mari di ponente e sulla Sardegna.

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Febbraio ore 17:50

