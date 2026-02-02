FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo 2-3 febbraio, nuova fase di maltempo in arrivo: pioggia e neve

Torna il maltempo sull'Italia: dalla sera peggiora a partire dal Nordovest con neve anche a quote basse sul Piemonte. Le previsioni meteo del 2-3 febbraio
Previsione2 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La tregua prevista per oggi sull’Italia sarà piuttosto breve. Infatti, anche gli ultimi aggiornamenti, la fase dinamica ed eccezionalmente piovosa dei giorni scorsi dovrebbe proseguire per tutta questa prima settimana di febbraio e probabilmente anche oltre. Nella prima parte del mese, infatti, i modelli non evidenziano segnali di un ritorno di strutture di alta pressione nell’area mediterranea, tali da bloccare i flussi perturbati e garantire un periodo prolungato di stabilità atmosferica. Pertanto, l’Italia rimarrà esposta al transito di numerose perturbazioni che daranno origine a nuovi importanti carichi di precipitazioni. La prima di queste (la n.1 di febbraio) attraverserà il Centro-Nord e la Sardegna tra questa sera e martedì. In questo frangente sarà netta la differenza delle condizioni meteorologiche fra Nord e Sud: da un lato si avrà un clima invernale con nevicate a bassa quota al Nord-Ovest (a tratti anche in pianura sul Piemonte), dall’altro sembrano concretizzarsi condizioni di tempo asciutto e picchi di temperatura intorno ai 20 gradi sulle regioni meridionali, con il contributo dei tiepidi venti di Scirocco. A breve distanza un’altra perturbazione (la n.2), in risalita dal Nord Africa, investirà rapidamente quasi tutto il Paese, compreso il Sud, tra la fine di martedì e mercoledì, seguita probabilmente da altri impulsi perturbati nella seconda parte della settimana, accompagnati da afflussi di masse d’aria dal medio Atlantico che contribuiranno a mantenere le temperature spesso sopra la media, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per lunedì 2 febbraio

Nubi in aumento al Nord-Ovest, con piogge inizialmente molto deboli e isolate in Liguria, in estensione al resto del settore fra tardo pomeriggio e sera quando saranno possibili nevicate a quote collinari sui relativi rilievi, fino a 300-400 metri in Piemonte a fine giornata. Nubi sparse anche su Calabria e Isole, con piogge residue su Messinese e Calabria tirrenica. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del Paese. In queste prime ore del mattino deboli gelate nel Nord-Est e nelle zone interne del Centro; massime in calo al Nord-Ovest e nelle Alpi, in aumento invece nelle due Isole maggiori con valori lievemente sopra la media. Deciso indebolimento del Maestrale al Sud e rinforzo dei venti meridionali a ovest. Parziale e temporanea attenuazione del moto ondoso dei mari.

Previsioni meteo per martedì 3 febbraio

Parziali schiarite fra Sicilia e Calabria. Molte nuvole nel resto del Paese, con piogge localmente intense al Nord, zone interne e tirreniche del Centro e Sardegna. Nevicate fino a bassa quota su Alpi e Nord-Ovest, a tratti anche in pianura al mattino sul Piemonte. Nel pomeriggio tendenza a un miglioramento al Nord-Ovest, salvo ancora qualche residuo fenomeno su Alpi centrali e Liguria; per il resto precipitazioni in estensione a Marche e nord della Campania. Alla sera si attenuano i fenomeni anche su gran parte del Nord-Est e in alta Toscana, mentre si estendono al settore del medio Adriatico e si intensificano in Sardegna. Temperature in rialzo quasi ovunque; valori sopra la media al Centro-Sud e nell’alto Adriatico, con picchi intorno ai 20 gradi su Calabria e Sicilia per via degli intensi venti di Scirocco. Mari mossi o molto mossi.

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Febbraio ore 10:00

