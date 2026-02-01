FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 1° febbraio con forte Maestrale e piogge residue poi nuovo...

Meteo, 1° febbraio con forte Maestrale e piogge residue poi nuovo maltempo

Intensa perturbazione in allontanamento: qualche ora di tregua poi nuove fasi piovose su molte regioni con neve sulle Alpi. Le previsioni meteo dell' 1-2 febbraio
Previsione1 Febbraio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione1 Febbraio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

L’intensa e ultima perturbazione di gennaio, la n. 14, che ha portato forte maltempo sulle nostre due Isole maggiori e la Calabria si sta allontanando verso il sud dei Balcani in direzione della Grecia. Nella giornata di domenica 1 febbraio il vortice ciclonico si sarà spostato sullo Ionio, da dove però determinerà ancora forti venti di Maestrale sulle nostre due Isole maggiori e al Sud con mari che restano agitati; i fenomeni, invece, tenderanno ad attenuarsi, con residue piogge di rilievo essenzialmente nel nord della Sicilia e intorno al Golfo di Taranto. Dal punto di vista delle temperature non sono attese grandi variazioni, oscillando attorno a valori tipici per questo periodo dell’anno. Anche secondo le ultime proiezioni, nel corso della prima settimana di febbraio proseguirà il trend eccezionalmente piovoso osservato sino ad oggi, con la prospettiva di altre perturbazioni atlantiche e dunque di nuovi importanti carichi di precipitazioni. La prima di queste (la n.1 di febbraio), particolarmente estesa e intensa, investirà il Centro-Nord e la Sardegna tra lunedì sera e mercoledì, coinvolgendo mercoledì anche le regioni meridionali; martedì mattina è attesa neve a quote molto basse tra il Piemonte, l’entroterra ligure e la Lombardia occidentale; in Piemonte possibili nevicate fino in pianura, a Milano non esclusa una fase di pioggia mista a neve. Questa perturbazione sarà accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco, responsabili di un sensibile aumento delle temperature al Sud.

Previsioni meteo per oggi, domenica 1 febbraio

Tempo instabile nel nord della Sicilia e sul basso versante tirrenico della Calabria con rovesci sparsi. Nubi e precipitazioni in attenuazione già in mattinata nel resto della Sicilia, in Sardegna e Calabria; sempre al mattino residue precipitazioni su Abruzzo, Molise e Puglia meridionale (nevose oltre i 1000 metri circa) dove nel pomeriggio si faranno strada ampie schiarite.  Tempo buono e generalmente soleggiato nel resto del Paese, ma attenzione sempre alla nebbia al mattino tra bassa Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature massime senza grandi variazioni. Venti: da moderati a forti da nord o di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche di burrasca tra canale di Sicilia e mar Ionio, che resteranno agitati o molto agitati.

Previsioni meteo per lunedì 2 febbraio

Lunedì un aumento temporaneo della pressione favorirà una giornata in prevalenza stabile e per lo più soleggiata nel Nord-Est, al Centro, in Campania, Puglia e Basilicata. Nubi sparse in Calabria e Sicilia con qualche isolata pioggia possibile sul settore tirrenico della Calabria. Nubi in deciso e rapido aumento in Sardegna e al Nord-Ovest per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione che porterà le prime deboli precipitazioni già in giornata in Liguria, in estensione poi in serata al resto del Nord-Ovest con nevicate a bassa quota, intorno ai 300-400 metri, in Piemonte ed entroterra ligure; sui rilievi lombardi deboli nevicate oltre i 500-600 metri. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e nelle Alpi, in aumento invece nelle due Isole maggiori per effetto di venti meridionali in progressiva intensificazione. Decisa attenuazione del Maestrale al Sud. Mari ancora mossi quelli meridionali e intorno alle due Isole maggiori; poco mossi i mare del Centro-Nord.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, lunedì 2 febbraio arriva una nuova perturbazione
    Previsione1 Febbraio 2026

    Meteo, lunedì 2 febbraio arriva una nuova perturbazione

    I modelli non evidenziano segnali di un ritorno dell'alta pressione: l’Italia rimarrà esposta al transito di numerose perturbazioni che determineranno importanti carichi di precipitazioni
  • Meteo, inizio febbraio perturbato. L'alta pressione latita
    Previsione1 Febbraio 2026

    Meteo, inizio febbraio perturbato. L'alta pressione latita

    L’ultima perturbazione di gennaio si allontanerà con residue piogge all’estremo Sud e Isole. Nella prima parte del mese Italia esposta al transito di numerosi peggioramenti
  • Meteo, febbraio al via con forti venti e piogge residue: le previsioni
    Previsione31 Gennaio 2026

    Meteo, febbraio al via con forti venti e piogge residue: le previsioni

    Piogge su Sicilia e Calabria poi breve tregua. Sono in arrivo altre perturbazioni atlantiche e nuovi importanti carichi di precipitazioni. Le previsioni meteo dell'1-2 febbraio
  • Meteo, vortice ciclonico: piogge intense e venti di burrasca
    Previsione31 Gennaio 2026

    Meteo, vortice ciclonico: piogge intense e venti di burrasca

    Italia nel mirino del maltempo: tra oggi e domenica 1 febbraio rischio di forti piogge su Sicilia, Calabria e parte della Sardegna. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Tendenza1 Febbraio 2026
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Continueremo ad essere immersi in un flusso di veloci correnti occidentali capaci di indirizzare diverse altre perturbazioni. Nessun rinforzo dell’alta pressione in vista
Meteo, in settimana via vai di perturbazioni sull'Italia: la tendenza
Tendenza31 Gennaio 2026
Meteo, in settimana via vai di perturbazioni sull'Italia: la tendenza
Nuove fasi di maltempo in arrivo nella prima settimana di febbraio con piogge e nevicate abbondanti sulle Alpi. Venti molto intensi. La tendenza meteo
Meteo, maltempo no-stop: la prossima settimana nuove perturbazioni
Tendenza30 Gennaio 2026
Meteo, maltempo no-stop: la prossima settimana nuove perturbazioni
Nuove fasi di maltempo nei prossimi giorni per il continuo arrivo di perturbazioni dall'Atlantico: piogge intense ma anche neve a quote basse e venti forti. La tendenza dal 3 febbraio
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 01 Febbraio ore 13:15

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154