Meteo, vortice ciclonico: piogge intense e venti di burrasca

Non cambia la circolazione atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, investite da un treno di perturbazioni atlantiche senza fine. Il mese di gennaio si chiude con la perturbazione n.14 attesa oggi e con gli strascichi nella giornata di domenica. Obiettivo preferenziale di entrambe la Sardegna, la Sicilia e l’estremo Sud dove è attesa un’ennesima fase di maltempo con quantitativi di pioggia, nell’arco delle prossime 48 ore, fino a 50-100 mm. A contribuire ed esaltare la fenomenologia sarà un profondo vortice ciclonico, in approfondimento sabato tra Baleari e Sardegna e in spostamento domenica sulla Ionio meridionale, responsabile di venti localmente fino a tempestosi e mari molto agitati. Dal punto di vista delle temperature non sono attese grandi variazioni, oscillando attorno a valori nella norma o di poco al di sopra. Secondo le ultime proiezioni, nel corso della prima settimana di febbraio proseguirà il trend eccezionalmente piovoso osservato sino ad oggi, con la prospettiva di altre perturbazioni atlantiche e dunque di nuovi importanti carichi di precipitazioni. La prima di queste (la n.1 del mese), particolarmente estesa e intensa, investirà il Centro-Nord e la Sardegna tra lunedì sera e mercoledì, con il rischio di neve a bassa quota al Nord-Ovest. Attendiamo conferme.

Previsioni meteo per sabato 31 gennaio

Tempo in prevalenza soleggiato su nord Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nuvolosità sparsa nel resto del Paese, con locali e temporanee schiarite. Sin dal mattino piogge diffuse, a tratti intense, sulla Sardegna, più che altro nei settori centro-meridionali, nell’ovest e nel sud della Sicilia. Nel pomeriggio peggiora anche nel resto della Sicilia e gradualmente in Calabria a partire da sud. Qualche debole e isolata precipitazione su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Lazio e resto del Sud. In serata forti piogge in Calabria, piogge sparse su medio Adriatico, Puglia Basilicata, Sicilia e Sardegna. Temperature: massime per lo più in lieve calo. Venti in rinforzo sui mari di ponente, con raffiche di burrasca fino a 80-90 km/h su mare di Sardegna e canali delle Isole, che diverranno agitati o molto agitati.

Previsioni meteo per domenica 1 febbraio

Tempo inizialmente perturbato su Sicilia settentrionale e Calabria, con precipitazioni localmente molto intense, nevose in Sila oltre 1300 m circa. Qualche pioggia anche su Puglia meridionale, Basilicata, nord e ovest della Sardegna: fenomeni in generale attenuazione o esaurimento dal pomeriggio. Tempo discreto e generalmente asciutto nel resto del Paese, a tratti un po’ di sole, ma attenzione sempre alla nebbia di notte e al mattino tra bassa Lombardia ed Emilia Romagna. Temperature: minime in lieve calo al Nord con deboli gelate all’alba a bassa quota. Massime senza grandi variazioni. Venti: da moderati a forti da nord o di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche di burrasca tra canale di Sicilia e mar Ionio, che resteranno agitati o molto agitati.