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Meteo, 19-20 marzo più stabili poi possibile nuovo peggioramento nel weekend

Giovedì 19 ancora piogge al Sud ma la situazione andrà migliorando in giornata. Nel weekend possibile perturbazione. La tendenza meteo
Tendenza16 Marzo 2026 - ore 12:08 - Redatto da Meteo.it
Tendenza16 Marzo 2026 - ore 12:08 - Redatto da Meteo.it

Giovedì 19 una circolazione ciclonica sarà ancora centrata in prossimità delle nostre regioni meridionali ma con il suo centro in progressivo allontanamento verso sudest in direzione del Peloponneso. Soprattutto nelle prime ore della giornata potranno essere ancora numerose le piogge sulle regioni del Sud peninsulare con fenomeni anche moderati in Calabria e possibile neve sulle cime appenniniche. Qualche precipitazione isolata sarà possibile anche nel nordest della Sicilia e, prima dell’alba, anche sull’Abruzzo e il Molise. La fase instabile comunque dovrebbe esaurirsi già in serata con passaggio a tempo asciutto. In Sardegna solo qualche annuvolamento sparso mentre il resto del Centronord godrà già di una stabilità anticiclonica con tempo soleggiato. Le temperature saranno in calo sul basso Ionio e per lo più in rialzo altrove. La ventilazione sarà ancora settentrionale e fino a moderata o tesa su tutti i mari e al Centrosud.

Tendenza meteo: nel prossimo weekend possibile perturbazione


Venerdì la pressione aumenterà anche al Sud dove il miglioramento sarà evidente con pochi residui episodi di instabilità nelle ore centrali del giorno sui rilievi della Calabria e tra l’interno e il sud della Sicilia. Nel resto del Centrosud prevarrà il sole. Schiarite inizialmente ancora diffuse anche al Nord ma con l’arrivo poi in giornata di nubi innocue e variabili a quote medio-alte. Le temperature saranno per lo più in calo nelle minime e in rialzo nelle massime all’estremo Nordovest e in Sicilia. Venti settentrionali in parziale attenuazione, fino a localmente moderati su Adriatico, Ionio, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia.

Anche nell’ultima parte della settimana insisterà un anticiclone di blocco sull’Europa centro-settentrionale che continuerà ad esporre l’Italia ad un flusso di correnti orientali relativamente fredde provenienti dai Balcani che manterranno le temperature anche leggermene sotto le medie del periodo. In queste correnti dovrebbe muoversi un impulso perturbato che sabato coinvolgerà le nostre regioni settentrionali con una fase di precipitazioni a tratti anche moderate su Alpi (quota neve attorno ai 1000 metri), pianure adiacenti, Piemonte e Liguria. Domenica questo impulso si allontanerà verso la Francia con conseguente miglioramento del tempo al Nord mentre correnti umide sciroccali associate a un fronte in risalita dal Nord Africa dovrebbero raggiungere le Isole maggiori e la Calabria con alcune piogge, più diffuse e abbondanti sulla Sardegna. Questa evoluzione per il fine settimana risulta ancora molto incerta; per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo ore 17:59

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