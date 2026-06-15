Meteo, 15 giugno con qualche temporale poi torna il caldo intenso: le previsioni

All’inizio della nuova settimana la struttura anticiclonica subirà un temporaneo indebolimento, da un lato a causa di un fronte instabile che, muovendosi dall’Europa centrale verso i Balcani, lambirà l’estremo Nord-Est con effetti soprattutto nella giornata di lunedì, dall’altro lato per il transito sul Mediterraneo di una debole perturbazione (la n.4) accompagnata da una blanda area depressionaria in quota che, martedì, causerà un aumento dell’instabilità in Sicilia e nelle zone interne del Centro-Sud. In questa fase le temperature resteranno ancora sopra la media, ma con lievi diminuzioni per lo più al Nord e lungo l’Adriatico. Per quel che riguarda il resto della settimana, anche gli ultimi aggiornamenti confermano l’espansione del promontorio anticiclonico nordafricano verso l’Italia e gran parte del continente europeo, con conseguente innesco di una ondata di calore che si prospetta piuttosto intensa e, stando ai dati attuali, anche duratura. La massa d’aria subtropicale molto calda, trascinata dall’anticiclone, darà origine a un’impennata delle temperature che arriveranno a superare i 35 gradi fino a toccare i 37-38 gradi: non si escludono nuovi record di temperatura massima per il mese di giugno. Il caldo intenso sarà accompagnato da un tempo generalmente soleggiato, a parte un po’ di instabilità pomeridiana/serale che porterà allo sviluppo di alcuni temporali di calore soprattutto sui monti, ma fra venerdì e sabato, probabilmente anche sull’alta pianura Padana. Si precisa che questo evento di caldo estremo (ancora comunque da confermare nei dettagli) non è assolutamente correlato con il fenomeno El Niño (l’anomalo riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale) che è appena cominciato e avrà il suo apice probabilmente nel prossimo autunno/inverno.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 15 giugno

Giornata inizialmente stabile dappertutto, con solo delle velature di passaggio e un po’ di nuvole sparse su Venezie, Liguria e Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose e velature più dense al Sud. Sviluppo di rovesci e temporali fra i rilievi veneto-friulani e le vicine pianure, in estensione verso le coste venete e il Polesine alla sera. Qualche isolato temporale possibile anche sulle Alpi Marittime. Altrove fenomeni assenti o poco rilevanti. Temperature massime senza grandi variazioni, al più in lieve calo al Nord-Est e nel medio Adriatico. Venti deboli, con ancora dei rinforzi dai quadranti meridionali al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì 16 giugno

Al mattino possibili piogge e temporali nel nord della Sicilia; tempo stabile con ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità nelle zone interne e appenniniche del Centro-Sud e fra Sicilia centro-orientale e bassa Calabria, dove saranno possibili dei temporali, in esaurimento verso sera. Non si escludono locali e brevi rovesci pomeridiani anche lungo l’arco alpino; nel resto del Paese tempo per lo più soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve flessione, sempre oltre la media in gran parte del territorio. Venti in prevalenza deboli e mari poco mossi.