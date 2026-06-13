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Meteo, dal 17-18 giugno nuova intensa ondata di caldo africano: la tendenza

Si profila un nuovo ritorno dell'Anticiclone nord-africano sull'Europa: ondata di caldo intenso con valori in sensibile rialzo. La tendenza meteo
Tendenza13 Giugno 2026 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it
Tendenza13 Giugno 2026 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it

Durante la prossima settimana l’Italia subirà quasi ininterrottamente l’influenza di un campo di alta pressione, appena indebolito nella giornata di martedì, e in seguito di nuovo in rinforzo. Il caldo diverrà progressivamente più intenso da mercoledì e nelle giornate successive prenderà forma un’ondata di calore molto intensa.

Tendenza meteo: da metà settimana nuova ondata di caldo intenso

Martedì 16 cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte del territorio italiano. Nel corso della giornata sulle aree montuose si assisterà alla formazione di nuvolosità cumuliforme e saranno possibili temporali isolati, in particolare a ridosso dell’Appennino umbro marchigiano, sui rilievi dell’Abruzzo, sull’Appennino lucano e nelle zone interne della Sicilia. Le temperature subiranno variazioni modeste rispetto al giorno precedente. Venti per lo più deboli.

Mercoledì 17 tempo soleggiato su tutte le regioni e temperature in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali. Precipitazioni generalmente assenti salvo per occasionali temporali di calore in montagna.

Nella seconda parte della settimana i modelli aggiornati confermano l’arrivo della nuova ondata di caldo. Le temperature aumenteranno progressivamente tra giovedì e domenica e si assesteranno in tutto il Paese su valori superiori alla norma. Gli scostamenti più sensibili dovrebbero riguardare le regioni centro settentrionali con valori anche oltre i 35 gradi, fino a sfiorare i 40.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 13 Giugno ore 14:34

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