Meteo, in arrivo un'intensa ondata di caldo

Anche nella seconda parte della settimana l’Italia subirà l’influenza di un campo di alta pressione di matrice africana. Tuttavia non mancheranno degli episodi temporaleschi sulle aree montuose, specie sulle Alpi lambite da alcuni fronti instabili in transito sull’Europa centrale.

Venerdì 19 giugno avremo la possibilità di fenomeni anche sulle pianure, specie su quelle del Nord-Ovest. Il caldo diverrà progressivamente più intenso e nel fine settimana prenderà forma un’ondata di caldo che secondo le attuali proiezioni modellistiche potrebbe andare avanti anche per tutta la prossima settimana quando dovrebbe poi raggiungere il suo apice. Se tale tendenza dovesse essere confermata saremo di fronte ad una ondata di caldo eccezionale per durata, estensione e probabilmente anche intensità.

Giovedì 18 giugno cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità sulle zone montuose con sviluppo fino a tarda serata di temporali o rovesci sparsi sulle Alpi e in forma più isolata e sporadica in Appennino. Il tempo resterà soleggiato su coste e pianure.

Temperature in leggera crescita su tutte le regioni con caldo in intensificazione, particolarmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Venti deboli, salvo un moderato Maestrale sulla Puglia meridionale e mari circostanti che risulteranno un po’ mossi; i restanti bacini italiani saranno calmi o poco mossi. A metà giornata temporaneo rinforzo dei venti di brezza, specie lungo i litorali.