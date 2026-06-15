Meteo, 15 giugno con temporali sui rilievi. Da metà settimana intensa ondata di caldo

La settimana si apre con un temporaneo e lieve indebolimento dell’alta pressione sull’Italia: da un lato a causa di un fronte instabile che, muovendosi dall’Europa centrale verso i Balcani, lambirà l’estremo Nord-Est, dall’altro per il transito sul Mediterraneo centrale di una debole perturbazione (la n.4) accompagnata da una blanda area depressionaria in quota che, nella giornata di martedì, causerà un aumento dell’instabilità in Sicilia e nelle zone interne del Centro-Sud.

In questa fase le temperature resteranno ancora sopra la media, ma con lievi diminuzioni per lo più al Nord e lungo l’Adriatico. A seguire, anche gli ultimi aggiornamenti confermano l’espansione del promontorio anticiclonico africano verso gran parte del continente europeo e l’innesco di un’ondata di calore che si prospetta intensa per estensione geografica, duratura e valori termici attesi. La massa d’aria subtropicale molto calda associata all’anticiclone causerà un’impennata delle temperature, che arriveranno a superare i 35 gradi, fino a toccare i 37-38 gradi: non si escludono nuovi record di temperatura massima per il mese di giugno.

Il caldo africano e il crescente accumulo di vapore acqueo negli strati bassi dell’atmosfera favoriranno un progressivo incremento del rischio di temporali di calore, pomeridiani o serali, soprattutto attorno ai rilievi. Si precisa che questo evento di caldo estremo (ancora comunque da confermare nei dettagli) non è assolutamente correlato con il fenomeno El Niño (l’anomalo riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale) che è appena cominciato e avrà il suo apice probabilmente nel prossimo autunno/inverno.

Le previsioni per lunedì 15 giugno

Giornata inizialmente stabile ovunque, salvo alcune velature di passaggio e un po’ di nuvole sparse su estremo Nord-Est, Liguria e Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento attorno alle zone montuose e velature più dense al Sud. Sviluppo di brevi rovesci o isolati temporali tra i rilievi veneto-friulani e le vicine pianure, in serata occasionalmente anche verso le coste venete e il Polesine. Qualche isolato temporale non escluso attorno alle Alpi Marittime e al settore toscano dell’Appennino settentrionale. Altrove fenomeni assenti o poco rilevanti.

Temperature massime senza grandi variazioni, al più in lieve calo al Nord-Est e sul medio Adriatico: per lo più tra 25 e 32 gradi, con punte di 33-34 al Sud e sulle Isole. Venti: localmente moderati meridionali al Centro-

Sud.

Le previsioni per martedì 16 giugno

Tra la notte e il mattino possibili piogge o temporali nell’ovest della Sicilia; tempo stabile altrove, con cielo sereno o poco nuvoloso soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità nelle zone interne e appenniniche e un po’ su tutta la Sicilia, associata a rovesci o temporali, in esaurimento nel corso della serata. Non si escludono locali e brevi rovesci pomeridiani anche lungo l’arco alpino; nel resto del Paese tempo per lo più soleggiato.

Temperature massime stazionarie o in lieve flessione, sempre oltre la media in gran parte del territorio, per lo più comprese tra 25 e 33 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.