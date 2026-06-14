Meteo, da metà settimana nuova ondata di caldo africano: la tendenza dal 17-18 giugno

Durante la prossima settimana l’Italia e buona parte dell'Europa subiranno quasi ininterrottamente l’influenza di un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale. Il caldo diverrà progressivamente più intenso da mercoledì e nelle giornate successive prenderà forma un’ondata di calore molto intensa con punte di 38 gradi e possibili record per il mese di giugno. Le anomali più marcate si osserveranno sulle regioni del Centro-nord.

Tendenza meteo: nuova ondata di caldo intenso in arrivo

Mercoledì 17 giugno tempo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. Temperature in deciso aumento sulle regioni centro-settentrionali con punte di 35 gradi. Precipitazioni generalmente assenti salvo per occasionali temporali di calore, più probabili sull’Appennino calabro lucano e sui monti tra l’Abruzzo ed il basso Lazio. Venti di debole intensità.

Giovedì 18 cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in rialzo su tutte le regioni e caldo in intensificazione, particolarmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Tra il pomeriggio e la sera possibile sviluppo di temporali di calore sulle Alpi, in particolare su quelle occidentali.

Durante gli ultimi giorni della settimana i modelli più aggiornati confermano l’intensificazione della nuova ondata di caldo. Le temperature aumenteranno progressivamente soprattutto nel corso del weekend e si assesteranno in tutto il Paese su valori superiori alla norma, ma gli scostamenti più sensibili dovrebbero riguardare le regioni centro settentrionali. Possibile fase di tempo più instabile venerdì sulle Alpi e sulle aree prealpine del Nordovest.