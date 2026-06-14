FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, da metà settimana nuova ondata di caldo africano: la tende...

Meteo, da metà settimana nuova ondata di caldo africano: la tendenza dal 17-18 giugno

Anticiclone nord-africano di nuovo protagonista sull'Europa e anche in Italia: dal 17-18 giugno ondata di caldo molto intensa con punte di 38 gradi. La tendenza meteo
Tendenza14 Giugno 2026 - ore 11:17 - Redatto da Meteo.it
Tendenza14 Giugno 2026 - ore 11:17 - Redatto da Meteo.it

Durante la prossima settimana l’Italia e buona parte dell'Europa subiranno quasi ininterrottamente l’influenza di un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale. Il caldo diverrà progressivamente più intenso da mercoledì e nelle giornate successive prenderà forma un’ondata di calore molto intensa con punte di 38 gradi e possibili record per il mese di giugno. Le anomali più marcate si osserveranno sulle regioni del Centro-nord.

Tendenza meteo: nuova ondata di caldo intenso in arrivo

Mercoledì 17 giugno tempo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. Temperature in deciso aumento sulle regioni centro-settentrionali con punte di 35 gradi. Precipitazioni generalmente assenti salvo per occasionali temporali di calore, più probabili sull’Appennino calabro lucano e sui monti tra l’Abruzzo ed il basso Lazio. Venti di debole intensità.

Giovedì 18 cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in rialzo su tutte le regioni e caldo in intensificazione, particolarmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Tra il pomeriggio e la sera possibile sviluppo di temporali di calore sulle Alpi, in particolare su quelle occidentali.

Durante gli ultimi giorni della settimana i modelli più aggiornati confermano l’intensificazione della nuova ondata di caldo. Le temperature aumenteranno progressivamente soprattutto nel corso del weekend e si assesteranno in tutto il Paese su valori superiori alla norma, ma gli scostamenti più sensibili dovrebbero riguardare le regioni centro settentrionali. Possibile fase di tempo più instabile venerdì sulle Alpi e sulle aree prealpine del Nordovest.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, dal 17-18 giugno nuova intensa ondata di caldo africano: la tendenza
    Tendenza13 Giugno 2026

    Meteo, dal 17-18 giugno nuova intensa ondata di caldo africano: la tendenza

    Si profila un nuovo ritorno dell'Anticiclone nord-africano sull'Europa: ondata di caldo intenso con valori in sensibile rialzo. La tendenza meteo
  • Meteo, fase instabile al Nord. Da metà settimana caldo intenso. La tendenza dal 15 giugno
    Tendenza12 Giugno 2026

    Meteo, fase instabile al Nord. Da metà settimana caldo intenso. La tendenza dal 15 giugno

    Dopo una fase temporalesca al Nord, Il caldo intenso dovrebbe far soffrire l’intera penisola in un contesto di tempo generalmente stabile e soleggiato
  • Meteo: weekend con sole e caldo in aumento! Lunedì 15 nuovi temporali? La tendenza
    Tendenza11 Giugno 2026

    Meteo: weekend con sole e caldo in aumento! Lunedì 15 nuovi temporali? La tendenza

    La tendenza meteo per il weekend e l'inizio di settimana vede l'alta pressione dominante con possibilità di qualche temporali tra 15 e 16 giugno.
  • Meteo: nel weekend tempo più stabile e caldo in aumento! La tendenza
    Tendenza10 Giugno 2026

    Meteo: nel weekend tempo più stabile e caldo in aumento! La tendenza

    Dopo il calo termico di metà settimana, nel weekend del 13-14 giugno aumenta nuovamente il caldo con tempo più stabile ovunque. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 17-18 giugno nuova intensa ondata di caldo africano: la tendenza
Tendenza13 Giugno 2026
Meteo, dal 17-18 giugno nuova intensa ondata di caldo africano: la tendenza
Si profila un nuovo ritorno dell'Anticiclone nord-africano sull'Europa: ondata di caldo intenso con valori in sensibile rialzo. La tendenza meteo
Meteo, fase instabile al Nord. Da metà settimana caldo intenso. La tendenza dal 15 giugno
Tendenza12 Giugno 2026
Meteo, fase instabile al Nord. Da metà settimana caldo intenso. La tendenza dal 15 giugno
Dopo una fase temporalesca al Nord, Il caldo intenso dovrebbe far soffrire l’intera penisola in un contesto di tempo generalmente stabile e soleggiato
Meteo: weekend con sole e caldo in aumento! Lunedì 15 nuovi temporali? La tendenza
Tendenza11 Giugno 2026
Meteo: weekend con sole e caldo in aumento! Lunedì 15 nuovi temporali? La tendenza
La tendenza meteo per il weekend e l'inizio di settimana vede l'alta pressione dominante con possibilità di qualche temporali tra 15 e 16 giugno.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 14 Giugno ore 11:18

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154