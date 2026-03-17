Meteo, Primavera al via con un 20 marzo stabile sull'Italia: la tendenza

Anche nell’ultima parte della settimana la circolazione atmosferica rimarrà impostata su una configurazione di blocco, con l’alta pressione estesa sul settore settentrionale del continente. L’Italia, quindi, continuerà a rimanere esposta a correnti orientali relativamente fredde che manterranno le temperature spesso sotto la media. In questa fase non sono previste perturbazioni particolarmente organizzate, ma solo due modesti impulsi, uno in transito sabato al Nord, l’altro fra domenica e lunedì all’estremo Sud, ma associati a poche precipitazioni. Nella prima parte della prossima settimana è probabile il ripristino delle correnti nord-occidentali che accompagneranno anche un fronte freddo nord atlantico, i cui effetti saranno più probabili al Nord-Est e al Centro-Sud.

Tendenza meteo: 20 marzo Equinozio di Primavera con tempo stabile



Venerdì 20, dopo l’allontanamento dell’ultima perturbazione, il tempo sarà stabile in quasi tutto il Paese, a parte della nuvolosità in transito al Centro-Sud e qualche breve precipitazione sull’Appennino meridionale, in Calabria e Sicilia, specie nel pomeriggio. Le temperature massime tenderanno a calare leggermente al Centro-Nord, mentre rialzeranno al Sud; i valori saranno leggermente sotto la media in molte aree del Centro-Sud. I venti resteranno a tratti moderati da nord o nord-est.



Sabato 21 torneranno molte nuvole al Nord, accompagnate da qualche isolata pioggia al Nord-Ovest e lungo l’arco alpino, con neve oltre 1000-1500 metri. Tempo inizialmente soleggiato su gran parte del Centro-Sud, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità dal pomeriggio, in maniera più marcata su Sardegna e lugo l’Appennino, ma con scarso rischio di pioggia. Le temperature massime torneranno a scendere leggermente al Nord; i valori saranno quasi ovunque leggermente sotto la media.



Domenica 22 il tempo si farà gradualmente più stabile al Nord che anche delle parziali schiarite. Al Centro-Sud prevarranno le nuvole, accompagnate da alcune piogge o rovesci su Sicilia, Calabria e, dal pomeriggio, anche su Sardegna e settore del medio Tirreno. Le temperature non subiranno modifiche rilevanti rimanendo per lo più sotto la media.