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Meteo: 1° maggio fresco in alcune regioni! La tendenza per la Festa dei Lavoratori

La tendenza meteo per il ponte del 1° maggio vede un clima più fresco, soprattutto al Centro-Sud con tempo perlopiù stabile e soleggiato.
Tendenza28 Aprile 2026 - ore 12:39 - Redatto da Meteo.it
Tendenza28 Aprile 2026 - ore 12:39 - Redatto da Meteo.it

Il ponte del 1° maggio sarà caratterizzato dal tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al graduale rinforzo dell’alta pressione estesa dal Mediterraneo occidentale all’Europa centrale, ma in espansione verso l’Italia a partire dalle regioni settentrionali e occidentali.

In questo contesto di tempo stabile e asciutto, rimarranno ancora attive le fresche correnti settentrionali che manterranno le temperature sotto la media, venerdì 1 maggio sulle regioni centrali adriatiche e meridionali, sabato 2 maggio solo al Sud in vista di un loro definitivo esaurimento. Nel resto del Paese, invece, le temperature cominceranno a risalire già da venerdì.

Domenica 3, sui settori occidentali si attiveranno i venti di Scirocco che favoriranno un generale rialzo termico con valori che torneranno sopra la media al Nord e in Sardegna; nel corso della giornata si assisterà anche a un moderato aumento della nuvolosità nei settori più occidentali, sintomo dell’avvicinamento dei sistemi nuvolosi che, nel frattempo, hanno raggiunto i Paesi occidentali del continente.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, durante la prossima settimana è probabile che quelle perturbazioni in avvicinamento riescano a raggiungere anche parte dell’Italia dando luogo a tempo decisamente variabile, con alcune fasi piovose per lo più al Nord e nelle regioni occidentali. In queste condizioni, le correnti in quota mediamente sud-occidentali e i venti meridionali nei bassi strati atmosferici, manterranno le temperature miti e in ulteriore crescita al Centro-Sud dove a metà settimana si potranno superare i 25 gradi.

Ponte del 1° maggio più fresco in alcune regioni: la tendenza meteo per la Festa dei Lavoratici e il weekend 2-3 maggio

Venerdì 1° maggio tempo prevalentemente soleggiato, a parte un po’ di nuvole in Sicilia con locali e brevi rovesci fra le zone interne e quelle meridionali e orientali dell’isola. Qualche annuvolamento innocuo all’estremo Nord-Ovest, in Sardegna e, inizialmente, anche su medio Adriatico e parte del Sud. Temperature in ulteriore diminuzione al Sud e sulle isole, in rialzo al Nord; massime sotto la media su medio e basso Adriatico. Ventoso per venti da nord o nord-est al Centro-Sud.

Sabato 2 tempo ancora soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche annuvolamento più compatto sulle Alpi, l’Appennino calabro e i rilievi della Sicilia. Temperature per lo più in leggero aumento e venti in indebolimento.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Aprile ore 19:21

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