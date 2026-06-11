Meteo: weekend con sole e caldo in aumento! Lunedì 15 nuovi temporali? La tendenza

Il tempo del fine settimana sarà determinato da un vasto campo di alta pressione che garantirà tempo stabile su gran parte del Paese. Le temperature, dopo il calo di metà settimana, risaliranno rapidamente riportandosi su valori estivi sensibilmente superiori alla norma.

Domenica 14 tempo ben soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare sottili velature e modesti cumuli ad evoluzione diurna attorno ai rilievi. In Liguria aumento della nuvolosità bassa e stratificata a partire dal settore di ponente. Tra la sera e la notte aumenta la probabilità di rovesci o temporali a carattere isolato nel settore delle Alpi e delle Prealpi orientali e sul Friuli.

Venti di debole intensità. Temperature in ulteriore aumento ovunque: massime generalmente comprese tra 27 e 32 gradi, ma con punte fino a 33-34 gradi al Nord e nelle aree di pianura e di valle poco lontane dal mare del Centro-Sud.

All'inizio della prossima settimana possibile indebolimento dell'alta pressione al Nord con un nuovo episodio temporalesco: la tendenza meteo

Per l’inizio della prossima settimana i modelli confermano ad oggi un lieve indebolimento dell’alta pressione sulle regioni settentrionali, che consentirebbe il passaggio della coda di un’altra perturbazione atlantica. Una tendenza ovviamente ancora incerta e da confermare, ma che consentirebbe, tra lunedì 15 sera e martedì 16 mattina, un nuovo episodio temporalesco al Nord, con interessamento dapprima delle zone alpine e, successivamente anche della valle padana, specie tra Lombardia e Triveneto.

Una fase instabile associata all’ingresso di aria più temperata, responsabile di un temporaneo ridimensionamento del caldo non solo al Nord ma, marginalmente anche al Centro.

La tendenza successiva, a più lungo termine, suggerirebbe l’innesco di una significativa ondata di calore sull’Italia e sull’Europa centro-meridionale e balcanica (ufficialmente la prima dell’estate 2026 in quanto la precedente di fine maggio cadeva ancora in primavera), complice la risalita dell’alta pressione africana verso il cuore del continente, con una fase di caldo intenso e persistente a partire dal 17-18 giugno. Attendiamo i prossimi aggiornamenti in merito.