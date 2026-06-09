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Meteo: venerdì 12 qualche pioggia al Sud con clima meno caldo. La tendenza

La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana vede un generale miglioramento con rialzo termico nel weekend ma senza eccessi di caldo.
Tendenza9 Giugno 2026 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it
Tendenza9 Giugno 2026 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it

L’ultima parte della settimana sarà caratterizzata da una generale stabilizzazione delle condizioni meteorologiche grazie a un nuovo progressivo rinforzo dell’alta pressione. Da segnalare, tuttavia nel frattempo, le ultime residue precipitazioni, molto sporadiche, legate alla perturbazione in allontanamento verso la Grecia, che venerdì 12 interesseranno parte del Sud e la ventilazione ancora sostenuta settentrionale che, sempre nella giornata di venerdì, contribuirà a ridimensionare le temperature anche sulle regioni meridionali.

La struttura anticiclonica inizialmente resterà posizionata sull’Europa occidentale, col proprio carico di aria subtropicale il cui nucleo più caldo resterà confinato fra la Penisola Iberica e la Francia, limitandosi a lambire la nostra penisola. Pertanto, il rialzo termico previsto per questo fine settimana in Italia porterà a valori oltre la media in molte zone, ma senza eccessi.

Nel corso della prossima settimana, invece, le proiezioni modellistiche indicano il probabile spostamento dell’asse del promontorio anticiclonico verso il Mediterraneo centrale. In queste circostanze, se confermate nei prossimi aggiornamenti, il tempo resterà stabile, ma con una sensibile intensificazione del caldo, fino a punte massime verso i 35 gradi.

Ultima parte di settimana con tempo in miglioramento eccetto piogge residue al Sud nella giornata di venerdì: la tendenza meteo

Venerdì 12 un po’ di nuvole con qualche residuo rovescio in Puglia, Basilicata e Calabria. Annuvolamenti sparsi anche sulle Alpi centro orientali e parte delle Venezie, ma qui con scarso rischio di precipitazioni. Nel resto del Paese tempo soleggiato, con solo dei temporanei annuvolamenti pomeridiani sui monti. Temperature massime in calo su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia, stazionarie o in leggero rialzo altrove; valori per lo più dai 25 ai 30 gradi. Ancora un po’ ventilato per venti settentrionali al Centro-Sud.

Sabato 13 tempo per lo più soleggiato, con annuvolamenti sulle Alpi orientali e, nel pomeriggio, anche nelle altre zone montuose; brevi rovesci o temporali non esclusi nelle ore centrali del giorno per lo più su Prealpi centro orientali, Dolomiti, Appennino settentrionale e rilievi calabri. Temperature massime in rialzo, eccetto al Sud e in Sicilia; punte di 30-32 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Giugno ore 00:28

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