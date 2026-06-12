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Meteo: fine settimana con tempo stabile e temperature in risalita

L’alta pressione garantirà tempo soleggiato e temperature in risalita, con picchi di 30-33 gradi. All’inizio della prossima settimana temporaneo indebolimento
Previsione12 Giugno 2026 - ore 12:28 - Redatto da Meteo.it
Previsione12 Giugno 2026 - ore 12:28 - Redatto da Meteo.it

In questo fine settimana del 13-14 giugno, tornerà protagonista l’alta pressione che garantirà tempo soleggiato e temperature in risalita, con valori oltre la media fino a picchi di 30-33 gradi, e questo per via della massa d’aria calda che nel frattempo si porterà verso il Mediterraneo centrale.

All’inizio della prossima settimana (in realtà già dalla fine di domenica) la struttura anticiclonica subirà un temporaneo indebolimento a causa delle correnti instabili che interesseranno l’Europa centro-orientale, i cui effetti sulle nostre regioni saranno, però, solo marginali, consistenti in una temporanea flessione delle temperature per lo più al Nord e nel versante adriatico e una breve fase instabile al Nord-Est.

Da metà settimana lo scenario più probabile vede un nuovo rigonfiamento dell’anticiclone, con evidente componente nord-africana, verso l’Italia e gran parte del continente europeo; pertanto, la massa d’aria subtropicale molto calda che lo accompagnerà, determinerà un deciso rialzo delle temperature con picchi anche oltre i 35 gradi, il che, se confermato nei prossimi aggiornamenti, segnerà il probabile innesco di un’intensa ondata di calore non solo sull’Italia, ma anche in molti altri Paesi europei.

Le previsioni meteo per sabato 13 giugno

Tempo soleggiato in tutta Italia, con solo delle modeste nuvole al Nord-Est e, nel pomeriggio, a ridosso dei monti.

Temperature massime in aumento, più sensibile al Centro-Nord, con picchi intorno ai 30-32 gradi al Nord, zone interne e tirreniche della penisola e in Sardegna, valori un po’ più contenuti altrove. Venti in indebolimento, salvo ancora qualche rinforzo di Maestrale o Tramontana al Sud. Calmi o poco mossi i mari centro-settentrionali, ancora un po’ mossi quelli meridionali, fino a molto mosso lo Ionio al largo.

Le previsioni meteo per domenica 14 giugno

Altra giornata stabile e prevalentemente soleggiata, a parte il transito di velature al
Centro-Nord e un po’ di nuvolosità sparsa nel settore alpino. Sui rilievi friulani possibilità di isolati rovesci nel pomeriggio, in probabile estensione alla fascia pedemontana verso sera. Non si escludono brevi acquazzoni anche sulle Alpi Marittime.

Temperature per lo più in rialzo, specie nelle zone interne e lungo il medio e basso Adriatico dove saranno possibili punte intorno ai 33 gradi. Venti deboli a regime di brezza, con rinforzi dai quadranti meridionali. Mari calmi o poco mossi.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Giugno ore 13:08

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