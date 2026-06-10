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Meteo: nel weekend tempo più stabile e caldo in aumento! La tendenza

Dopo il calo termico di metà settimana, nel weekend del 13-14 giugno aumenta nuovamente il caldo con tempo più stabile ovunque. La tendenza meteo
Tendenza10 Giugno 2026 - ore 11:27 - Redatto da Meteo.it
Tendenza10 Giugno 2026 - ore 11:27 - Redatto da Meteo.it

Il tempo del fine settimana sarà determinato da un vasto campo di alta pressione che garantirà tempo stabile su gran parte del Paese. Le temperature, dopo il calo di metà settimana, risaliranno rapidamente riportandosi su valori tipicamente da piena estate.

Sabato 13, dunque, si profila un tempo soleggiato su tutte le regioni. Venti moderati di Maestrale sul basso mare Adriatico e nel canale d’Otranto, altrove generalmente deboli. Temperature in rialzo sulle regioni centro settentrionali e in Sardegna, con aumenti più marcati sul Nordovest.

Domenica 14 giornata calda e soleggiata quasi ovunque. La sera aumenta la probabilità di rovesci o temporali a carattere isolato nel settore delle Alpi e delle Prealpi orientali. Venti di debole intensità. Temperature in rialzo, particolarmente al Centro-Sud.

Per l'inizio della prossima settimana non si esclude un indebolimento dell'alta pressione al Nord: la tendenza meteo

Per l’inizio della prossima settimana i modelli attualmente prospettano un contenuto indebolimento dell’alta pressione sulle regioni settentrionali, accompagnato da un leggero calo delle temperature e da qualche rovescio isolato, più probabile sui settori montuosi del Nordest. Per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Giugno ore 15:54

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