Meteo 12 giugno, tempo in miglioramento. Weekend di sole

La perturbazione (la n.3) che nelle ultime ore ha attraversato l’Italia, si è allontanata verso i Balcani e la Grecia, lasciando solo una residua instabilità all’estremo Sud. Alle sue spalle, in un contesto di tempo stabile, i venti più freschi settentrionali contribuiranno a ridimensionare le temperature soprattutto sul medio Adriatico e al Sud dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni.

Nel fine settimana tornerà protagonista l’alta pressione, che garantirà tempo soleggiato e temperature in risalita, fino a oltrepassare nuovamente la norma con picchi di 30-33 gradi, e questo per via della massa d’aria calda che nel frattempo si porterà verso il Mediterraneo centrale.

All’inizio della prossima settimana (in realtà già dalla fine di domenica 14 giugno) la struttura anticiclonica subirà un temporaneo indebolimento a causa delle correnti instabili che interesseranno l’Europa centro-orientale, i cui effetti sulle nostre regioni saranno, però, solo marginali, consistenti in una temporanea flessione delle temperature per lo più al Nord e nel versante adriatico e una breve fase instabile al Nord-Est.

Da metà settimana lo scenario più probabile vede un nuovo rigonfiamento dell’anticiclone, con evidente componente nord-africana, verso l’Italia e gran parte del continente europeo; pertanto, la massa d’aria subtropicale molto calda che lo accompagnerà, determinerà un deciso rialzo delle temperature con picchi anche oltre i 35 gradi, il che, se confermato nei prossimi aggiornamenti, segnerà il probabile innesco di un’intensa ondata di calore.

Le previsioni meteo per venerdì 12 giugno

Un po’ di nuvole in transito sulle Alpi centro-orientali e parte del Nord-Est, con qualche sporadica pioggia in Alto Adige. Nuvole sparse anche al Sud e in Sicilia, ma tendenti a diradarsi, eccetto in Calabria e nella Sicilia orientale dove si prevedono isolati e brevi rovesci nel pomeriggio, per lo più sui rilievi. Più soleggiato nel resto del Paese, salvo il passaggio di qualche velatura.



Temperature massime in deciso calo sulle regioni meridionali e nel medio Adriatico, in lieve rialzo al Nord-Ovest e in Sardegna: valori quasi ovunque sotto i 30 gradi. Un po’ ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud. Mossi o localmente molto mossi i mari centro-meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 13 giugno

Giornata soleggiata in tutta Italia, con solo delle modeste nuvole al Nord-Est e, nel pomeriggio, a ridosso dei monti.

Temperature massime in aumento, più sensibile al Centro-Nord, con picchi intorno ai 30-32 gradi al Nord, zone interne e tirreniche della penisola e in Sardegna, valori un po’ più contenuti altrove. Venti in indebolimento, salvo ancora qualche rinforzo di Maestrale o Tramontana al Sud. Calmi o poco mossi i mari centro-settentrionali, ancora un po’mossi quelli meridionali, fino a molto mosso lo Ionio al largo.