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Meteo, Ponte del 1° maggio con sole e vento: le previsioni

Nelle prossime ore residua instabilità su Calabria e Sicilia poi migliora. Temperature in rialzo a partire dal Centro-nord. Le previsioni meteo dell'1-2 maggio
Previsione1 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione1 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Si allontana rapidamente verso il sud dei Balcani la perturbazione (la numero 4 di aprile) che giovedì ha attraversato l’Italia, accompagnata da un afflusso di aria progressivamente più fredda nord-orientale. Nella giornata odierna, del 1° maggio, una residua instabilità interesserà soltanto Calabria e Sicilia, mentre nel resto del Paese tornerà un bel sole, ma in un contesto climatico più fresco, complice anche una sostenuta ventilazione di Grecale e Tramontana: le temperature caleranno ulteriormente in tutto il Centro-Sud, in modo più marcato lungo l’Adriatico e all’estremo Sud dove si porteranno temporaneamente anche al di sotto della norma. Si conferma, poi, un fine settimana all’insegna dell’alta pressione, con tempo stabile e soleggiato e con temperature nuovamente in rialzo a partire dalle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud resteranno inizialmente ancora inferiori alla media stagionale. Per domenica è probabile un aumento della nuvolosità sottile ad alta quota, specie in Sardegna e al Nord-Ovest, a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica (la n.1 di maggio), che dovrebbe poi attraversare l’Italia tra lunedì e martedì, associata ad una fase di maltempo più diffuso. La tendenza resta ancora incerta.

Previsioni meteo per venerdì 1° maggio

Venerdì su Calabria meridionale e Sicilia nuvolosità variabile, con residue precipitazioni fino al tardo pomeriggio, anche sotto forma di brevi e isolati temporali. Seguirà un miglioramento. Nel resto d’Italia cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità in mattinata su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in diradamento. Temperature in leggero rialzo al Nord, in calo al Centro-Sud, più sensibile lungo il medio-basso Adriatico e all’estremo Sud dove le massime oscilleranno tra 16 e 20 gradi. Venti da moderati a forti di Tramontana e Grecale al Centro-Sud, con raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari: poco mossi l’alto Adriatico, il Mar Ligure centro-orientale e sotto costa il Tirreno; mossi o molto mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per sabato 2 maggio

Tempo bello e soleggiato in tutta Italia con un cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al Nord-Ovest e Sardegna, un po’ di nubi sparse irregolari su Alpi occidentali, zone interne del Sud e della Sicilia orientale, ma senza rischio di piogge. Temperature in aumento al Centro-Nord, con valori massimi pomeridiani per lo più tra 20 e 24 gradi; clima decisamente più fresco al Sud, con valori in generale compresi tra 16 e 21 gradi. Venti molto deboli al Centro-Nord e in Sardegna, ventilato al Sud per venti moderati o tesi settentrionali. Mari: mossi l’Adriatico e il Tirreno meridionali, lo Ionio e i Canali delle Isole.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 01 Maggio ore 13:42

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