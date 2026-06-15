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Meteo, le previsioni per il 16 e il 17 giugno

Nelle prossime 24 ore aumento dell’instabilità in Sicilia e nelle zone interne del Centro-Sud. A seguire innesco di un’intensa ondata di calore
Previsione15 Giugno 2026 - ore 12:27 - Redatto da Meteo.it
Previsione15 Giugno 2026 - ore 12:27 - Redatto da Meteo.it

Il temporaneo e lieve indebolimento dell’alta pressione sull’Italia in questo avvio di settimana consente il passaggio di una blanda area depressionaria in quota (perturbazione n.4 del mese) che, nel corso delle prossime 24 ore, causerà un aumento dell’instabilità atmosferica in Sicilia e nelle zone interne del Centro-Sud. A seguire, si conferma l’espansione dell’alta pressione sub-tropicale verso l’Europa e l’innesco di un’intensa ondata di calore: ufficialmente la prima dell’estate (in quanto la precedente di fine maggio rientra a tutti gli effetti nella stagione primaverile), rischia di rilevarsi estrema per durata, estensione geografica e valori termici attesi. Al via tra il 17 e il 18 giugno, proseguirà almeno fino al 25, mentre il picco si profila dopo il 20 quando in Italia si toccheranno i 37-38 gradi.

Oltralpe, le nazioni più roventi saranno la Spagna dove si sfioreranno i 45 gradi, mentre in Francia si attendono i 40 gradi e poco oltre. Ai margini della fiammata africana dovrebbero restare giusto le nazioni più settentrionali, come Irlanda, Scozia, Norvegia. Dunque, prepariamoci ad un aumento del disagio da elevato stress termico, con il caldo anomalo che si avvertirà anche ad alta quota: entro il weekend del solstizio d’estate (previsto domenica 21) lo zero termico si porterà intorno ai 4500 metri. Si tratta di anomalie anche di 10 gradi rispetto ai valori attesi nella seconda decade di giugno. Attenzione: l’intensificazione della calura e il crescente accumulo di vapore acqueo negli strati bassi dell’atmosfera potranno favorire un progressivo incremento del rischio di temporali di calore, pomeridiani o serali, soprattutto attorno ai rilievi.

Le previsioni per martedì 16 giugno

Tra la notte e il mattino al Centro-Nord e sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità variabile altrove, con piogge o temporali a carattere isolato sulla Sicilia. Nel pomeriggio rovesci temporaleschi più diffusi sull’isola (non si escludono fenomeni intensi), in forma più localizzata anche nelle zone interne e appenniniche e attorno all’arco alpino, in esaurimento nel corso della serata. Nel resto del Paese tempo per lo più soleggiato, nonostante il passaggio di velature.

Temperature massime stazionarie o in lieve flessione, sempre oltre la media in gran parte del territorio, per lo più comprese tra 25 e 33 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni per mercoledì 17 giugno

Sull’insieme del Paese tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Da segnalare lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna attorno ai rilievi, associata a locali e brevi acquazzoni o temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, nelle Alpi piemontesi, venete e friulane, in successivo esaurimento.

Temperature in aumento: massime generalmente comprese tra 26 e 32 gradi, con punte di 33-34 gradi al Nord, zone interne e tirreniche peninsulari, Sardegna e Sicilia. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 15 Giugno ore 18:34

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