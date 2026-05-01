Meteo, da lunedì 4 maggio nuova fase instabile: la tendenza

Anche le ultime proiezioni modellistiche confermano, per la prossima settimana, condizioni di tempo decisamente variabile. Prenderà forma, infatti, una circolazione caratterizzata da correnti umide mediamente sud-occidentali, all’interno delle quali si muoveranno alcuni impulsi perturbati diretti dall’Atlantico verso il Mediterraneo e l’Italia, ma con una tempistica non ancora facilmente individuabile. Un po’ più certo è lo scenario complessivo che vede, nell’arco della settimana, la maggior parte delle fasi piovose concentrate soprattutto al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Con questo tipo di situazione, al suolo prevarranno i venti meridionali in grado di mantenere le temperature miti anche se altalenanti in base all’avvicendamento di nuvole e piogge. Soprattutto per il Sud e la Sicilia saranno possibili degli ulteriori aumenti e, nella seconda parte della settimana, qui le temperature potranno raggiungere picchi vicini ai 30 gradi. Per il Centro-Nord, dopo un iniziale calo termico, più sensibile sulle regioni settentrionali e in Toscana, le temperature torneranno a risalire, specie da giovedì, portandosi verso livelli più normali al Nord e sopra la media al Centro.

Tendenza meteo: da lunedì 4 maggio fase instabile



Lunedì nubi in aumento al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con piogge sparse e locali rovesci al Nord-Ovest, in Toscana e sull’isola. Maggiori schiarite, ma con velature in transito nel resto del Paese. La sera qualche piovasco potrebbe raggiungere anche il Nord-Est e l’alto Lazio. Temperature minime in aumento. Massime in calo al Nord, specie al Nord-Ovest dove scenderanno sotto la media, e sulle regioni centrali tirreniche; in leggero rialzo al Sud e in Sicilia. Venti meridionali fino a moderati su mari di ponente, nel canale di Sicilia e nel basso Ionio.

Martedì cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni sparse al Centro-Nord e in Sardegna, più isolate su Campania e settori nord di Puglia, Basilicata e Sicilia. I fenomeni più intensi e insistenti saranno possibili su Lombardia Venezie, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Temperature massime in calo al Centro-Nord, più sensibile al Nord-Est, in lieve rialzo sulle Isole. Venti fino a moderati meridionali. Mercoledì potrebbe transitare a breve distanza un’altra perturbazione, con effetti per lo più al Centro-Nord e in Sardegna.