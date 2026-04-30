Meteo: da lunedì 4 piogge e instabilità! Picchi di caldo estivo al Sud

La domenica 3 maggio con cui si conclude il ponte del 1° maggio vedrà ancora prevalenti condizioni di alta pressione sull’Italia ma con già le prime avvisaglie di un imminente indebolimento dell’anticiclone. Infatti, nel corso della giornata, assisteremo ad un aumento della nuvolosità medio-alta a iniziare dai settori più occidentali del Paese con le velature più avanzate che entro sera raggiungeranno il Nordest, tutto il Centro e la Sicilia con schiarite invece più durature sul Sud peninsulare. Le nuvole più consistenti interesseranno la Sardegna e soprattutto le Alpi occidentali dove tra pomeriggio e sera non si esclude qualche occasionale piovasco.

Altro segnale di cambiamento sarà l’attivazione di venti di Scirocco nei mari più occidentali, fino a moderati in particolare nei mari attorno alla Sardegna. Le temperature saranno quasi ovunque in ulteriore aumento con valori che al Nord e in Sardegna saranno anche leggermente sopra le medie stagionali; massime pomeridiane quasi ovunque tra 20 e punte intorno ai 25-27 gradi.

Le ultime proiezioni confermano poi, per la prossima settimana, un cambiamento della circolazione con il temporaneo promontorio di alta pressione sostituito da un flusso mediamente sud-occidentale più umido in grado di indirizzare, dopo molti giorni di blocco anticiclonico, le perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo e l’Italia. Con questo tipo di circolazione al suolo prevarranno i venti meridionali in grado di mantenere le temperature miti anche se altalenanti in base all’andamento di nuvole e piogge.

Soprattutto per il Sud e la Sicilia saranno possibili degli ulteriori aumenti tra mercoledì 6 e venerdì 8: qui le temperature potranno portarsi su valori di 4-6 gradi oltre la norma con punte pienamente estive a sfiorare i 30 gradi. Immersi nelle correnti sud-occidentali si muoveranno più sistemi nuvolosi con una tempistica ed effetti che sono comunque ancora affetti da ampi margini di incertezza. Vediamo le attuali indicazioni per l’inizio della settimana, con la raccomandazione di seguire gli aggiornamenti nei bollettini dei prossimi giorni.

Ad inizio settimana tempo variabile con temperature miti soprattutto al Sud dove si sfioreranno i 30 gradi: la tendenza meteo

Lunedì 4 maggio piogge sparse o locali rovesci dovrebbero raggiungere il Nordovest, specie il settore ligure, e la Sardegna con la possibilità nell’isola anche di qualche temporale. Nuvole più o meno consistenti saranno presenti anche al Nordest e al Centro mentre al Sud e in Sicilia sarà ancora possibile qualche schiarita ampia. La sera alcune piogge potrebbero coinvolgere anche la Toscana e in forma più occasionale le coste laziali. Temperature massime in calo nelle aree più perturbate del Nordovest e della Sardegna, in aumento al Sud e in Sicilia. Venti meridionali fino a moderati su mari di ponente, nel canale di Sicilia e nel basso Ionio.

Martedì 5, in un contesto di generale variabilità, locali episodi di instabilità potrebbero estendersi anche al Nordest ed al resto del Centrosud. Mercoledì una perturbazione più intensa ed organizzata potrebbe transitare al Centro-Nord e in Sardegna, marginalmente anche tra Campania e nord della Puglia, con molte piogge localmente anche abbondanti e sotto forma di forti rovesci o temporali.