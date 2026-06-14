FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, nuova ondata di caldo africano in vista: le previsioni del...

Meteo, nuova ondata di caldo africano in vista: le previsioni del 14-15 giugno

Domenica 14 giugno sole e caldo estivo. A inizio settimana fase instabile su alcuni settori poi da giovedì nuova ondata di caldo intenso fino a 38 gradi. Le previsioni meteo
Previsione14 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione14 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Questo weekend si chiude in compagnia dell’alta pressione che garantirà condizioni pienamente estive con temperature superiori alla norma, fino a punte intorno ai 33-34 gradi. All’inizio della nuova settimana la struttura anticiclonica subirà un temporaneo indebolimento, lunedì a causa di un fronte instabile che, muovendosi dall’Europa centrale verso i Balcani, lambirà l’estremo Nord-Est e martedì per il transito sul Mediterraneo di una debole perturbazione (la n.4) accompagnata da una blanda area depressionaria in quota che causerà un aumento dell’instabilità in Sicilia e nelle zone interne del Centro-Sud. In questa fase le temperature resteranno ancora sopra la media, ma con locali lievi diminuzioni per lo più al Nord e lungo l’Adriatico. Per quel che riguarda il resto della settimana, anche gli ultimi aggiornamenti confermano l’espansione del promontorio anticiclonico nordafricano verso l’Italia e gran parte del continente europeo, con conseguente innesco di una ondata di calore che si prospetta piuttosto intensa e, stando ai dati attuali, anche duratura.  La massa d’aria subtropicale molto calda, trascinata dall’anticiclone, darà origine a un’impennata delle temperature che arriveranno a superare i 35 gradi fino a toccare i 37-38 gradi: non si escludono nuovi record di temperatura massima per il mese di giugno. Il caldo intenso sarà accompagnato da un tempo generalmente soleggiato, a parte un po’ di instabilità pomeridiana/serale sulle aree alpine e appenniniche, che porterà allo sviluppo di alcuni temporali di calore. Si precisa che questo evento di caldo estremo (ancora comunque da confermare nei dettagli) non è assolutamente correlato con il fenomeno El Niño (l’anomalo riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale) che è appena cominciato e avrà il suo apice probabilmente nel prossimo autunno/inverno.

Previsioni meteo per domenica 14 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche velatura passeggera e degli annuvolamenti in Liguria e nel settore alpino. Nel pomeriggio possibile sviluppo di qualche rovescio o temporale sui rilievi friulani, in estensione alla vicina pianura verso sera; brevi temporali pomeridiani non esclusi anche sulle Alpi Marittime. Temperature massime in aumento al Nord-Est, lungo l’Adriatico e in Sicilia; valori per lo più fra 28 e 33 gradi, con locali picchi di 34-35 gradi. Venti deboli a carattere di brezza, con locali rinforzi dai quadranti meridionali. Mari poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 15 giugno

Giornata inizialmente stabile dappertutto, con solo delle velature di passaggio e un po’ di nuvole sparse sulle Alpi orientali e in Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose e velature più dense al Centro-Sud. Sviluppo di rovesci e temporali fra i rilievi veneto-friulani e le vicine pianure, in estensione verso le coste venete. Qualche isolato temporale possibile anche su Alpi Marittime e settore appenninico fra Emilia Romagna, Toscana orientale e nord delle Marche e dell’Umbria. Alla sera residue precipitazioni fra pianura veneta e Polesine, nuvole in aumento al Sud. Non si escludono sporadici piovaschi nel sud della Sardegna, nell’ovest della Sicilia e, alla sera, nel sud della Campagna.  Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo al Nord-Est. Venti deboli, con ancora dei rinforzi dai quadranti meridionali al Centro-Sud.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, alta pressione in rinforzo: nuova ondata di caldo africano in vista
    Previsione14 Giugno 2026

    Meteo, alta pressione in rinforzo: nuova ondata di caldo africano in vista

    Domenica 14 giugno con sole e caldo. Un po' più instabile a inizio settimana al Nord poi impennata delle temperature da mercoledì. Le previsioni meteo
  • Meteo, domenica soleggiata poi nuova ondata di caldo intenso in vista: le previsioni
    Previsione13 Giugno 2026

    Meteo, domenica soleggiata poi nuova ondata di caldo intenso in vista: le previsioni

    Alta pressione protagonista. A inizio settimana qualche temporale al Nordest poi si profila una nuova impennata delle temperature con valori oltre i 35 gradi. Le previsioni meteo
  • Meteo, weekend del 13-14 giugno con sole e caldo in aumento: le previsioni
    Previsione13 Giugno 2026

    Meteo, weekend del 13-14 giugno con sole e caldo in aumento: le previsioni

    Alta pressione in rinforzo sull'Italia: weekend del 13-14 giugno con sole e temperature in aumento. Ondata di caldo in vista. Le previsioni meteo
  • Meteo, in questo weekend del 13-14 giugno tempo soleggiato e caldo
    Previsione13 Giugno 2026

    Meteo, in questo weekend del 13-14 giugno tempo soleggiato e caldo

    Fine settimana con tempo soleggiato e temperature in risalita: valori oltre la media fino a picchi di 30-33 gradi. Alla fine di domani correnti instabili
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 17-18 giugno nuova intensa ondata di caldo africano: la tendenza
Tendenza13 Giugno 2026
Meteo, dal 17-18 giugno nuova intensa ondata di caldo africano: la tendenza
Si profila un nuovo ritorno dell'Anticiclone nord-africano sull'Europa: ondata di caldo intenso con valori in sensibile rialzo. La tendenza meteo
Meteo, fase instabile al Nord. Da metà settimana caldo intenso. La tendenza dal 15 giugno
Tendenza12 Giugno 2026
Meteo, fase instabile al Nord. Da metà settimana caldo intenso. La tendenza dal 15 giugno
Dopo una fase temporalesca al Nord, Il caldo intenso dovrebbe far soffrire l’intera penisola in un contesto di tempo generalmente stabile e soleggiato
Meteo: weekend con sole e caldo in aumento! Lunedì 15 nuovi temporali? La tendenza
Tendenza11 Giugno 2026
Meteo: weekend con sole e caldo in aumento! Lunedì 15 nuovi temporali? La tendenza
La tendenza meteo per il weekend e l'inizio di settimana vede l'alta pressione dominante con possibilità di qualche temporali tra 15 e 16 giugno.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 14 Giugno ore 11:07

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154