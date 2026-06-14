Meteo, nuova ondata di caldo africano in vista: le previsioni del 14-15 giugno

Questo weekend si chiude in compagnia dell’alta pressione che garantirà condizioni pienamente estive con temperature superiori alla norma, fino a punte intorno ai 33-34 gradi. All’inizio della nuova settimana la struttura anticiclonica subirà un temporaneo indebolimento, lunedì a causa di un fronte instabile che, muovendosi dall’Europa centrale verso i Balcani, lambirà l’estremo Nord-Est e martedì per il transito sul Mediterraneo di una debole perturbazione (la n.4) accompagnata da una blanda area depressionaria in quota che causerà un aumento dell’instabilità in Sicilia e nelle zone interne del Centro-Sud. In questa fase le temperature resteranno ancora sopra la media, ma con locali lievi diminuzioni per lo più al Nord e lungo l’Adriatico. Per quel che riguarda il resto della settimana, anche gli ultimi aggiornamenti confermano l’espansione del promontorio anticiclonico nordafricano verso l’Italia e gran parte del continente europeo, con conseguente innesco di una ondata di calore che si prospetta piuttosto intensa e, stando ai dati attuali, anche duratura. La massa d’aria subtropicale molto calda, trascinata dall’anticiclone, darà origine a un’impennata delle temperature che arriveranno a superare i 35 gradi fino a toccare i 37-38 gradi: non si escludono nuovi record di temperatura massima per il mese di giugno. Il caldo intenso sarà accompagnato da un tempo generalmente soleggiato, a parte un po’ di instabilità pomeridiana/serale sulle aree alpine e appenniniche, che porterà allo sviluppo di alcuni temporali di calore. Si precisa che questo evento di caldo estremo (ancora comunque da confermare nei dettagli) non è assolutamente correlato con il fenomeno El Niño (l’anomalo riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale) che è appena cominciato e avrà il suo apice probabilmente nel prossimo autunno/inverno.

Previsioni meteo per domenica 14 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche velatura passeggera e degli annuvolamenti in Liguria e nel settore alpino. Nel pomeriggio possibile sviluppo di qualche rovescio o temporale sui rilievi friulani, in estensione alla vicina pianura verso sera; brevi temporali pomeridiani non esclusi anche sulle Alpi Marittime. Temperature massime in aumento al Nord-Est, lungo l’Adriatico e in Sicilia; valori per lo più fra 28 e 33 gradi, con locali picchi di 34-35 gradi. Venti deboli a carattere di brezza, con locali rinforzi dai quadranti meridionali. Mari poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 15 giugno

Giornata inizialmente stabile dappertutto, con solo delle velature di passaggio e un po’ di nuvole sparse sulle Alpi orientali e in Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose e velature più dense al Centro-Sud. Sviluppo di rovesci e temporali fra i rilievi veneto-friulani e le vicine pianure, in estensione verso le coste venete. Qualche isolato temporale possibile anche su Alpi Marittime e settore appenninico fra Emilia Romagna, Toscana orientale e nord delle Marche e dell’Umbria. Alla sera residue precipitazioni fra pianura veneta e Polesine, nuvole in aumento al Sud. Non si escludono sporadici piovaschi nel sud della Sardegna, nell’ovest della Sicilia e, alla sera, nel sud della Campagna. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo al Nord-Est. Venti deboli, con ancora dei rinforzi dai quadranti meridionali al Centro-Sud.