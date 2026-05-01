Meteo: Festa dei Lavoratori con sole su gran parte del Paese! Clima più fresco

Si allontana rapidamente verso il sud dei Balcani la perturbazione (la numero 4 di aprile) che ieri (giovedì 30) ha attraversato l’Italia, portando tempo instabile e un generale calo delle temperature. Nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio, una residua instabilità interesserà soltanto Calabria e Sicilia, mentre nel resto del Paese tornerà un bel sole, ma sempre con temperature al di sotto della norma in molte regioni, specie su quelle del versante adriatico.

Si conferma, poi, un fine settimana all’insegna dell’alta pressione con tempo stabile e temperature nuovamente in crescita. Più nel dettaglio, la giornata di sabato 2 vedrà tanto sole da Nord a Sud con temperature in sensibile rialzo nelle regioni centro-settentrionali mentre al Sud insisteranno un po’ di aria fredda e una debole ventilazione settentrionale.

Per domenica 3 è probabile un aumento della nuvolosità ad alta quota che tenderà a velare leggermente il cielo, specie in Sardegna e al Nord-Ovest per il lento avvicinamento di una perturbazione atlantica; nel pomeriggio non escluso qualche rovescio di pioggia sulle Alpi occidentali. Le temperature aumenteranno anche nelle regioni meridionali; in generale avremo valori tra 20 e 25 gradi con punte di 26-27. Secondo le ultime elaborazioni dei modelli di previsione, la perturbazione in avvicinamento domenica dovrebbe attraversare l’Italia ad inizio settimana tra lunedì 4 e martedì 5.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 1° maggio, Festa dei Lavoratori

Nuvolosità variabile con alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Calabria e Isole maggiori, con locali rovesci di pioggia tra il sud della Calabria e la Sicilia centro-meridionale dove a metà giornata saranno anche possibili brevi e isolati temporali. Nel resto d’Italia cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso a ridosso dei rilievi.

Temperature in leggero rialzo al Nord, in ulteriore calo al Sud più sensibile tra Calabria e Sicilia, senza grandi variazioni nel resto d’Italia; massime pomeridiane per lo più tra 19 e 22-23 gradi al Nord e regioni tirreniche con punte di 24-25 in Sardegna; valori più contenuti sul medio Adriatico e al Sud e per lo più tra 16 e 19 gradi. Un po’ ventoso al Centro-Sud con venti da deboli a moderati da nord o nordest. Mari: poco mossi l’alto Adriatico, il Mar Ligure centro-orientale e sotto costa il Tirreno; mossi o molto mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per sabato 2 maggio

Tempo bello e soleggiato in tutta Italia con un cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al Nord-Ovest e Sardegna, un po’ di nubi sparse irregolari su Alpi occidentali, zone interne del Sud e della Sicilia orientale ma senza rischio di piogge.

Temperature in leggero aumento al Centro-Nord con valori massimi pomeridiani per lo più tra 20 e 24 gradi; clima decisamente più fresco al Sud con valori in generale compresi tra 17 e 21 gradi. Venti molto deboli al Centro-Nord e in Sardegna, ventilato al Sud per venti deboli settentrionali, al più moderati tra Salento e Ionio. Mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio e il Tirreno centrale.