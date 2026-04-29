Meteo, ponte del 1°maggio con tempo stabile e rialzo termico: la tendenza

Per il fine settimana del ponte del 1° maggio si conferma il temporaneo rinforzo di un’area di alta pressione estesa dall’Europa centrale verso il Mediterraneo in grado di favorire anche per l’Italia un tempo stabile e asciutto. Le fresche correnti settentrionali ancora piuttosto attive nella giornata di venerdì, sabato potranno interessare ancora le regioni meridionali mentre su buona parte del Centro-nord e in Sardegna le temperature in risalita torneranno su valori normali per il periodo. Sabato sarà una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte d’Italia con annuvolamenti sparsi solo su Alpi occidentali, Appennino meridionale, Calabria, Sicilia orientale e qualche sottile velatura in transito sulla Sardegna. I venti soffieranno fino a moderati da nord-nordest al Sud e in Sicilia e da est nel canale di Sardegna. Fino a mossi i mari meridionali e attorno alle Isole.

Tendenza meteo: ponte del 1°maggio stabile e mite ma la prossima settimana fase instabile





Il rialzo termico proseguirà anche domenica quando sui mari più occidentali si attiveranno venti di Scirocco anche moderati; in particolare in Sardegna e al Nord le temperature torneranno su valori anche leggermente sopra le medie stagionali. Nel corso della giornata si assisterà anche a un aumento della nuvolosità medio-alta a iniziare dai settori più occidentali del Paese con le velature più avanzate che entro sera raggiungeranno un po’ tutta l’Italia. Le nuvole più consistenti interesseranno le Alpi occidentali e la Sardegna dove tra pomeriggio e sera non si esclude qualche occasionale e breve fenomeno.

Le nuvole descritte sono il sintomo di un cambiamento della circolazione atteso per la prossima settimana quando si instaurerà un flusso mediamente sud-occidentale in grado di indirizzare, dopo molti giorni di blocco anticiclonico, le perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo e l’Italia. Successione, tempistica ed effetti di questi sistemi perturbati sono ancora affetti da ampi margini di incertezza. Secondo le ultime proiezioni, che andranno confermate nei prossimi giorni, al momento lunedì un po’ di instabilità dovrebbe essere concentrata solo tra la Sardegna e l’alto Tirreno mentre per martedì una perturbazione più organizzata dovrebbe attraversare e coinvolgere con fasi di piogge o rovesci gran parte del Centronord. Per maggiori dettagli si rimanda ai prossimi bollettini.

Con questo tipo di circolazione prevarranno i venti meridionali nei bassi strati atmosferici in grado di mantenere le temperature miti con ulteriori aumenti al Centro-Sud. In particolare tra mercoledì e giovedì le temperature al Sud e in Sicilia potranno portarsi su valori di 4-6 gradi oltre la norma con clima quindi pienamente estivo.