FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, weekend del 13-14 giugno con sole e caldo in aumento: le p...

Meteo, weekend del 13-14 giugno con sole e caldo in aumento: le previsioni

Alta pressione in rinforzo sull'Italia: weekend del 13-14 giugno con sole e temperature in aumento. Ondata di caldo in vista. Le previsioni meteo
Previsione13 Giugno 2026 - ore 10:36 - Redatto da Meteo.it
Previsione13 Giugno 2026 - ore 10:36 - Redatto da Meteo.it

In questo fine settimana tornerà protagonista l’alta pressione, che garantirà tempo soleggiato e temperature in risalita, con valori oltre la media fino a picchi di 32-33 gradi, e questo per via della massa d’aria calda che nel frattempo si porterà verso il Mediterraneo centrale. All’inizio della prossima settimana (in realtà già dalla fine di domenica) la struttura anticiclonica subirà un temporaneo indebolimento a causa delle correnti instabili che interesseranno l’Europa centro-orientale, i cui effetti sulle nostre regioni saranno, però, solo marginali, consistenti in una temporanea flessione delle temperature per lo più al Nord e nel versante adriatico e una breve fase instabile sui settori alpini e nell’estremo Nord-Est. Nella seconda parte della prossima settimana lo scenario più probabile vede un nuovo rigonfiamento dell’anticiclone, con evidente componente nord-africana, verso l’Italia e gran parte del continente europeo; pertanto, la massa d’aria subtropicale molto calda che lo accompagnerà, determinerà un deciso rialzo delle temperature con picchi anche oltre i 35 gradi e localmente prossimi ai 40, il che, se confermato nei prossimi aggiornamenti, segnerà il probabile innesco di un’intensa ondata di calore non solo sull’Italia, ma anche in molti altri Paesi europei. Non esclusi possibili record di temperatura per un mese di giugno nelle regioni settentrionali. Il caldo sarà accompagnato da un tempo generalmente stabile e soleggiato, a parte un po’ di instabilità pomeridiana sulle aree alpine ed appenniniche con locali rovesci o temporali di calore.

Previsioni meteo per sabato 13 giugno

Tempo soleggiato in tutta Italia, con solo delle modeste nuvole al Nord-Est e, nel pomeriggio, a ridosso dei monti. Temperature massime in aumento, più sensibile al Centro-Nord, con picchi intorno ai 30-32 gradi al Nord, zone interne e tirreniche della penisola e in Sardegna, valori un po’ più contenuti altrove. Venti in indebolimento, salvo ancora moderati rinforzi di Maestrale o Tramontana tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio. Calmi o poco mossi i mari centro-settentrionali, ancora un po’ mossi quelli meridionali, fino a molto mosso lo Ionio al largo.

Previsioni meteo per domenica 14 giugno

Altra giornata stabile e prevalentemente soleggiata, a parte il transito di velature al Centro-Nord e un po’ di nuvolosità sparsa nel settore alpino. Sui rilievi friulani possibilità di isolati rovesci nel pomeriggio, in probabile estensione alla fascia pedemontana verso sera. Non si escludono brevi acquazzoni anche sulle Alpi Marittime. Temperature per lo più in rialzo, specie nelle zone interne e lungo il medio e basso Adriatico dove saranno possibili punte intorno ai 33 gradi. Venti deboli a regime di brezza, con rinforzi dai quadranti meridionali. Mari calmi o poco mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, domenica soleggiata poi nuova ondata di caldo intenso in vista: le previsioni
    Previsione13 Giugno 2026

    Meteo, domenica soleggiata poi nuova ondata di caldo intenso in vista: le previsioni

    Alta pressione protagonista. A inizio settimana qualche temporale al Nordest poi si profila una nuova impennata delle temperature con valori oltre i 35 gradi. Le previsioni meteo
  • Meteo, in questo weekend del 13-14 giugno tempo soleggiato e caldo
    Previsione13 Giugno 2026

    Meteo, in questo weekend del 13-14 giugno tempo soleggiato e caldo

    Fine settimana con tempo soleggiato e temperature in risalita: valori oltre la media fino a picchi di 30-33 gradi. Alla fine di domani correnti instabili
  • Meteo: fine settimana con tempo stabile e temperature in risalita
    Previsione12 Giugno 2026

    Meteo: fine settimana con tempo stabile e temperature in risalita

    L’alta pressione garantirà tempo soleggiato e temperature in risalita, con picchi di 30-33 gradi. All’inizio della prossima settimana temporaneo indebolimento
  • Meteo 12 giugno, tempo in miglioramento. Weekend di sole
    Previsione12 Giugno 2026

    Meteo 12 giugno, tempo in miglioramento. Weekend di sole

    La perturbazione 3 si è allontanata lasciando un po' di instabilità all’estremo Sud. Alle sue spalle torna l'alta pressione, protagonista nel fine settimana
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 17-18 giugno nuova intensa ondata di caldo africano: la tendenza
Tendenza13 Giugno 2026
Meteo, dal 17-18 giugno nuova intensa ondata di caldo africano: la tendenza
Si profila un nuovo ritorno dell'Anticiclone nord-africano sull'Europa: ondata di caldo intenso con valori in sensibile rialzo. La tendenza meteo
Meteo, fase instabile al Nord. Da metà settimana caldo intenso. La tendenza dal 15 giugno
Tendenza12 Giugno 2026
Meteo, fase instabile al Nord. Da metà settimana caldo intenso. La tendenza dal 15 giugno
Dopo una fase temporalesca al Nord, Il caldo intenso dovrebbe far soffrire l’intera penisola in un contesto di tempo generalmente stabile e soleggiato
Meteo: weekend con sole e caldo in aumento! Lunedì 15 nuovi temporali? La tendenza
Tendenza11 Giugno 2026
Meteo: weekend con sole e caldo in aumento! Lunedì 15 nuovi temporali? La tendenza
La tendenza meteo per il weekend e l'inizio di settimana vede l'alta pressione dominante con possibilità di qualche temporali tra 15 e 16 giugno.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 13 Giugno ore 14:54

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154