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Meteo, domenica soleggiata poi nuova ondata di caldo intenso in vista: le previsioni

Alta pressione protagonista. A inizio settimana qualche temporale al Nordest poi si profila una nuova impennata delle temperature con valori oltre i 35 gradi. Le previsioni meteo
Previsione13 Giugno 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione13 Giugno 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

Alta pressione protagonista in questo fine settimana sul Mediterraneo e sull’Italia: garantirà condizioni da piena estate con tanto sole e caldo moderato; le temperature saranno ovunque superiori alla norma e toccheranno picchi di 33-34 gradi. All’inizio della prossima settimana la struttura anticiclonica subirà un temporaneo ma comunque lieve indebolimento. Lunedì a causa di un fronte instabile che, muovendosi dall’Europa centrale verso i Balcani, lambirà l’estremo Nord-Est e martedì per il transito nel Mediterraneo di un debole sistema nuvoloso nordafricano che causerà un aumento dell’instabilità in Sicilia e nelle zone interne del Centro-Sud. Il caldo sarà moderato, resterà però su livelli accettabili, anzi tra lunedì e martedì le temperature perderanno qualche grado al Nord, più che altro nelle regioni nord-orientali. I modelli fisico-matematici di previsione anche negli ultimi aggiornamenti confermano per la seconda parte della settimana un possibile rigonfiamento dell’anticiclone africano verso l’Italia e gran parte del continente europeo, dando vita ad una intensa e prolungata ondata di calore sull’Italia e in molti paesi europei.  La massa d’aria subtropicale molto calda che lo accompagnerà, sarà responsabile di una graduale ma sensibile aumento delle temperature che arriveranno a superare i 35 gradi fino a toccare i 37-38 con possibili picchi anche superiori. Non esclusi possibili record di temperatura per alcune regioni settentrionali. Il caldo sarà accompagnato da un tempo generalmente stabile e soleggiato, a parte un po’ di instabilità pomeridiana sulle aree alpine ed appenniniche con sviluppo di temporanei temporali di calore.

Previsioni meteo per domenica 14 giugno

Giornata da piena estate, soleggiata e calda. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o leggermente velato da nubi alte e sottili, più probabili nelle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio modesto aumento delle nubi sulle aree montuose, non si escludono però brevi acquazzoni sulle Alpi del basso Piemonte e su quelle orientali del Friuli. Da segnalare anche qualche annuvolamento sparso sulla Liguria centrale. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali, in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia; valori che oscilleranno per lo più tra 28 e 32 gradi con punte di 33-34. Venti ovunque deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata specie lungo i litorali. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 15 giugno

Tempo ancora in prevalenza stabile e soleggiato sull’Italia ma con qualche passaggio nuvoloso in più; il cielo si presenterà poco o a tratti parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio aumento delle nubi e dell’instabilità sulle aree alpine e sull’Appennino settentrionale tra Emilia, Marche e Toscana con sviluppo di locali rovesci o temporali, più probabili sulle Alpi meridionali del Piemonte e tra il Veneto e il Friuli; nel tardo pomeriggio non si escludono isolati fenomeni anche su pianure e coste del Veneto e sulla vicina pianura friulana. In giornata qualche breve pioggia possibile nel sud della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo nel Triveneto. Venti generalmente deboli, salvo qualche rinforzo da sud sui mari centro-meridionali che localmente risulteranno un po’ mossi e temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali.

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Ultimo aggiornamento Sabato 13 Giugno ore 14:48

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