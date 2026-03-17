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Meteo, 17 marzo con maltempo al Sud e sole al Nord: le previsioni

Perturbazione in atto su alcune zone del Sud con forti piogge e venti intensi. Da mercoledì calo termico. Le previsioni meteo del 17-18 marzo
Previsione17 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione17 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione che sta portando maltempo sull’Italia (la numero 5 di marzo) oggi insisterà soprattutto al Sud, con molto vento, piogge e rovesci anche intensi, con accumuli che potrebbero quindi risultare particolarmente abbondanti sui versanti ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia. Al Nord tempo in prevalenza stabile, ma attenzione al pericolo valanghe sull’arco Alpino, previsto in alcune zone fino al grado 4, a causa delle recenti abbondanti nevicate. Si conferma per mercoledì l’arrivo di un nucleo di aria fredda, proveniente dai Balcani, che investirà in particolare le regioni adriatiche, quelle meridionali e le Isole, portando rovesci e temporali, venti molto forti, un calo termico e nevicate in Appennino fino a 1000 metri.

Previsioni meteo per martedì 17 marzo

Martedì prevalenza di tempo bello al Nord e regioni centrali tirreniche. Nuvole altrove: nel corso del giorno piogge e rovesci sparsi su Marche, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia; possibili rovesci anche sul Lazio meridionale. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Paese, con valori più vicini alle medie stagionali. Ventoso per intensi venti orientali o di Grecale al il Centro-Sud, con raffiche anche di burrasca.  Molto mossi o agitati i mari del Sud.

Previsioni meteo per mercoledì 18 marzo

Mercoledì bel tempo sulle Alpi. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su regioni centrali adriatiche, Umbria, Lazio, Sud e Isole, con la formazione di numerosi temporali, specie in Campania, Calabria e Sicilia; neve sull’Appennino Centrale oltre 800-1200 metri e sull’Appennino Meridionale al di sopra di 1200-1400 metri. Temperature massime in calo nelle regioni tirreniche e Isole, in rialzo al Nordest. Ventoso per venti dai quadranti orientali

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 17 Marzo ore 12:41

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