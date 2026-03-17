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Meteo, dal 18 marzo aria più fredda, neve e Bora: le previsioni

Un nucleo di aria fredda ripoterà condizioni invernali in molte regioni con neve in Appennino. Calo termico e forti venti. Le previsioni meteo del 18-19 marzo
Previsione17 Marzo 2026 - ore 12:57 - Redatto da Meteo.it
Previsione17 Marzo 2026 - ore 12:57 - Redatto da Meteo.it

Come previsto da alcuni giorni dai modelli fisico-matematici, si conferma l’arrivo dai Balcani di un sistema frontale (perturbazione nr.7 di marzo) caratterizzato da un nucleo di aria fredda che riporterà condizioni invernali in molte regioni mercoledì, con i primi effetti già nel corso della notte, quando i venti di  Bora andranno intensificandosi sull’Adriatico e al Centro, mentre le fredde correnti orientali si infiltreranno in pianura padana, portando una breve fase di precipitazioni anche al Nord-Ovest. Nella giornata di mercoledì il maltempo e i venti di burrasca interesseranno soprattutto il medio versante adriatico e l’Appennino, con quota neve anche poco inferiore ai 1000 metri; il Sud, ancora interessato dall’instabilità della perturbazione numero 5, con l’arrivo del nuovo vortice di aria fredda, vedrà continuare le precipitazioni e i forti venti quasi senza interruzione, con il calo termico che darà luogo ad un calo del limite della neve sui rilievi. Giovedì ampi rasserenamenti e temperature massime in rialzo al Nord e in parte del Centro; nubi e precipitazioni insisteranno al Meridione, dove in alcune aree gli accumuli totali di pioggia della fase perturbata potrebbero creare delle criticità: si raccomanda quindi di tenersi aggiornati consultando le allerte emesse dalla Protezione Civile.

Previsioni meteo per mercoledì 18 marzo

Al mattino nuvole e instabilità con piogge e rovesci isolati in Liguria, Piemonte e Veneto, con quota neve a 800/900 metri. Maltempo con piogge anche moderate nel versante adriatico dalla Romagna alla Puglia; neve in Appennino tra 700/800 metri. Rovesci in Calabria e Sicilia orientale. Nel pomeriggio al Nord ancora nuvoloso, ma cessa l’instabilità e verso sera rasserena. In Emilia Romagna e nel resto dell’Italia molte nubi con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, che risparmiano solo parte della Toscana. I fenomeni più intensi nel versante adriatico e al Sud, con nevicate a quote da 800 metri nell’Appennino centro settentrionale, fino ai 1200 metri del Sud, anche in forma di temporali di neve o con grandine. Di sera il maltempo insiste in Abruzzo, Molise e al Sud.
Temperature in brusco calo sia nei valori minime che nelle massime. Venti molto forti di Bora e Tramontana con raffiche fino a 80/100 km/h in particolare su Appennino centro settentrionale, Liguria, Toscana e alto Adriatico. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per giovedì 19 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Toscana e parte di Marche e Lazio. Nuvoloso o molto nuvoloso altrove con piogge e rovesci in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, con neve da 800/1200 metri. Migliora in serata. Ancora molto ventoso per venti in prevalenza da nord o nordorientali. Temperature minime in ulteriore lieve calo; massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 17 Marzo ore 17:35

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