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Meteo, 5-6 maggio con maltempo al Centro-nord: la tendenza

La prossima settimana si profilano fasi di maltempo su alcuni settori del Centro-nord. Venti meridionali in rinforzo. La tendenza meteo
Tendenza2 Maggio 2026 - ore 11:11 - Redatto da Meteo.it
Tendenza2 Maggio 2026 - ore 11:11 - Redatto da Meteo.it

All’inizio della prossima settimana le correnti ad alta quota si disporranno da sudovest, mentre nei bassi strati prevarranno i venti meridionali. Con questa nuova configurazione si delineano le premesse per un rialzo delle temperature sulle regioni meridionali e per qualche occasione di pioggia soprattutto in quelle del Centro Nord.

Tendenza meteo: 5-6 maggio con fasi di maltempo al Centro-nord

Martedì 5 cielo nuvoloso sulla maggioranza delle regioni. Rovesci o temporali isolati in Sardegna, precipitazioni sparse sul settore centro settentrionale del Paese, più probabili e consistenti su Levante Ligure, Toscana, meno probabili sul Piemonte e sull’Alto Adige.
Venti: per lo più deboli con rinforzi da sud sui mari meridionali e sul Tirreno. Temperature in calo nei valori massimi sul Nordest e al Centro.

Mercoledì 6 nel letto del flusso sud-occidentale il transito di una perturbazione inserita in una saccatura determinerà un aumento dell’instabilità su diversi settori dell’Italia centro-settentrionale. La probabilità di precipitazioni significative dovrebbe risultare più alta in Lombardia, sul Nordest, su Lazio e Toscana.
Venti moderati meridionali con possibili rinforzi sui mari centro settentrionali. Temperature in calo sulle aree alpine e prealpine, in aumento al Centro Sud.

Per giovedì i modelli più aggiornati prospettano una fase di tempo più stabile su tutta l’Italia.

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Ultimo aggiornamento Sabato 02 Maggio ore 18:38

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