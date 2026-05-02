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Meteo, weekend stabile ma dal 4 maggio torna il maltempo

Sole e temperature in aumento nel primo weekend di maggio. La prossima settimana tempo in peggioramento con piogge e temporali. Le previsioni meteo
Previsione2 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione2 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Nella giornata odierna (sabato) l’alta pressione occuperà l’intera Penisola, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato, con assenza di piogge, ventilazione in attenuazione e temperature pomeridiane in sensibile rialzo, specie al Centro-Nord. La situazione meteo rimarrà sostanzialmente stabile anche domani (domenica), quando però è probabile un aumento della nuvolosità a partire dalle regioni più occidentali, comunque con piogge quasi del tutto assenti, a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica (la numero 1 di maggio). Questa nuova perturbazione dovrebbe poi attraversare l’Italia tra lunedì e martedì, causando una fase di maltempo diffuso, con piogge che potrebbero risultare localmente anche intense, specie nelle regioni del versante tirrenico. Le proiezioni per inizio settimana mostrano tuttavia ancora un elevato grado di incertezza, per cui vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per sabato 2 maggio

Sabato al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta Italia. Nel pomeriggio ancora bel tempo quasi dappertutto, con appena un po’ di nuvolosità innocua su Alpi Occidentali, Calabria Meridionale e interno della Sicilia. Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia, con il rialzo più marcato al Centro-Nord: valori pomeridiani per lo più compresi tra 20 e 24 gradi al Centro-Nord, fra 16 e 21 gradi al Sud e Isole. Venti moderati settentrionali al Sud, in generale deboli altrove. Per lo più mossi i mari del Sud, calmi o poco mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per domenica 3 maggio

Domenica prevalenza di bel tempo, sebbene con la tendenza a un aumento della nuvolosità alta e velata al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, a tratti più estesa e più densa sulle regioni settentrionali. Non si esclude qualche goccia di pioggia a ridosso delle Alpi occidentali. Nel pomeriggio modesti cumuli in sviluppo lungo la dorsale centro-meridionale e attorno ai rilievi della Sicilia. Temperature: massime in rialzo al Sud e sulla Sicilia dove si toccheranno i 22-23 gradi; in aumento anche nel resto del Paese, con punte fino a 25-26 gradi. Venti: cessa la Tramontana al Sud, si attiva lo Scirocco sul mare e canale di Sardegna. Mari: mossi il mare di Sardegna, i Canali delle Isole e lo Ionio al largo.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 02 Maggio ore 18:49

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