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Meteo, 2-3 maggio con sole e tempo stabile: le previsioni

Alta pressione in rinforzo con aumento delle temperature e venti ancora instasi. La prossima settimana fasi piovose. Le previsioni meteo del 2-3 maggio
Previsione2 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione2 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Il mese di maggio si apre con un temporaneo, ma significativo, raffreddamento: l’ultima perturbazione di aprile si trasferisce definitivamente verso il mar Egeo, mentre la massa d’aria più fredda  alle sue spalle, in discesa dall’Europa nord-orientale, si riversa in queste ore fino alle estreme regioni meridionali attraverso una sostenuta ventilazione di Grecale e Tramontana, che si manifesta con raffiche fino a 50-60 Km/h. Ne consegue un abbassamento delle temperature in tutto il Centro-Sud, in modo più marcato lungo l’Adriatico e all’estremo Sud (anche di 8-10 gradi rispetto al caldo anomalo di metà settimana) dove si portano al di sotto della norma. Nel fine settimana l’alta pressione riprenderà il pieno controllo della scena, assicurando per tutti condizioni di stabilità atmosferica e un graduale rialzo delle temperature a partire dalle regioni centro-settentrionali. Anche il vento tenderà ad attenuarsi, sebbene sabato persisterà una vivace ventilazione di Tramontana al Sud e sulla Sicilia dove le temperature resteranno inferiori alla media stagionale. Per domenica è probabile un aumento della nuvolosità sottile ad alta quota a partire dalle regioni più occidentali, a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica (la n.1 di maggio), che dovrebbe poi attraversare l’Italia tra lunedì e martedì, associata ad una fase di maltempo più diffuso, con precipitazioni localmente intense. Si tratta, tuttavia, di una tendenza ancora molto incerta.

Previsioni meteo per oggi, sabato 2 maggio

Tempo ben soleggiato in tutta Italia, con un cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al Nord-Ovest e Sardegna, un po’ di nubi sparse irregolari su Alpi occidentali, zone interne del Sud e della Sicilia, ma senza piogge. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, con valori pomeridiani per lo più tra 20 e 24 gradi; clima decisamente più fresco al Sud, con valori in generale compresi tra 16 e 21 gradi. Venti molto deboli al Centro-Nord e in Sardegna, ancora ventoso al Sud e sulla Sicilia per venti moderati o tesi settentrionali. Mari: mossi l’Adriatico e il Tirreno meridionali, lo Ionio e i Canali delle Isole.

Previsioni meteo per domenica 3 maggio

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, sebbene con la tendenza a velature al Centro-Nord e sulle Isole maggiori, a tratti più estese e più dense sulle regioni settentrionali. Non si esclude qualche goccia di pioggia a ridosso delle Alpi occidentali. Nel pomeriggio modesti cumuli in sviluppo lungo la dorsale centro-meridionale e attorno ai rilievi della Sicilia. Temperature: massime in rialzo al Sud e sulla Sicilia dove si toccheranno i 22-23 gradi; in aumento anche nel resto del Paese, con punte fino a 25-26 gradi. Venti: cessa la Tramontana al Sud, si attiva lo Scirocco sul mare e canale di Sardegna. Mari: mossi il mare di Sardegna, i Canali delle Isole e lo Ionio al largo.

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Ultimo aggiornamento Sabato 02 Maggio ore 08:52

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