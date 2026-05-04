Meteo: 5 maggio con maltempo! Le zone coinvolte

La perturbazione in arrivo sull’Italia (numero 1 di maggio) attraverserà la Penisola tra oggi (lunedì 4) e domani (5 maggio), portando maltempo soprattutto al Centro-Nord e Sardegna. La fase di maltempo insisterà anche mercoledì 6 quando, in rapida sequenza, è attesa una seconda perturbazione (la numero 2 di maggio), anch’essa destinata a portare le sue piogge soprattutto al Centro-Nord.

Una parziale tregua dal maltempo appare probabile tra giovedì 7 e venerdì 8, ma la pausa potrebbe durare poco: le ultime proiezioni infatti confermano che nel fine settimana è possibile il passaggio di una terza perturbazione e quindi un nuovo diffuso peggioramento del tempo.

La fase di tempo perturbato favorirà anche un ridimensionamento delle temperature, che specie al Centro-Nord oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo, mentre al Sud saranno ancora possibili valori fino a 25 gradi e oltre.

Le previsioni meteo per martedì 5 maggio

Nuvole in tutta Italia, con pochi sprazzi di tempo bello solo al Sud. Piogge diffuse su tutto il Nord, gran parte del Centro (a eccezione delle coste abruzzesi e molisane) e Sardegna; a carattere più isolato qualche piovasco anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia.

Temperature massime in diminuzione al Centro-Nord, Campania e Basilicata, con il calo più marcato al Nordest e medio versante adriatico. Venti meridionali, per lo più moderati al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 maggio

Giornata nel complesso nuvolosa o molto nuvolosa. Nel corso del giorno piogge sparse su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e, a carattere più isolato, qualche pioggia anche su Lazio, Appennino Abruzzese e nord della Puglia. Temperature massime con poche variazioni e nel complesso vicine ai valori medi stagionali.