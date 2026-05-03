Meteo, 3 maggio con prevalenza di sole ma da lunedì nuova fase di maltempo

Anche nelle prossime ore prevarranno condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell’alta pressione che, tuttavia, comincia a mostrare segnali di cedimento sotto la spinta delle correnti atlantiche. Sono già evidenti, infatti, i primi strati nuvolosi medio alti che si stanno affacciando al Cento-Nord e che diverranno sempre più densi nel corso della giornata soprattutto al Nord-Ovest. E questo rappresenta l’inizio del cambiamento di scenario che si concretizzerà durante la prossima settimana quando l’Italia verrà raggiunta da alcuni impulsi perturbati. Una prima perturbazione (la n.1 di maggio) attraverserà l’Italia fra lunedì e martedì, probabilmente seguita a breve distanza da un secondo impulso in arrivo mercoledì; le regioni più colpite da queste perturbazioni saranno quelle centro-settentrionali e la Sardegna. In tutta questa fase le correnti atmosferiche sul Mediterraneo e la nostra penisola resteranno mediamente sud-occidentali e i venti al suolo meridionali, pertanto le masse d’aria continueranno e rimanere relativamente miti, ma si tradurranno in variazioni termiche che dipenderanno, naturalmente, anche dalle condizioni del tempo. In particolare, le temperature minime rialzeranno dappertutto per via della copertura nuvolosa, oltre agli afflussi di aria mite, mentre le massime subiranno un calo più o meno marcato al Centro-Nord, dove si concentrerà il maltempo; al Meridione, ai margini degli effetti dei passaggi perturbati, le temperature potranno continuare a risalire arrivando anche a superare i 25 gradi. Gli ultimi aggiornamenti evidenziano un’intensificazione delle correnti meridionali nell’ultima parte della settimana, con conseguente generale aumento delle temperature, ma associato anche a un probabile nuovo passaggio perturbato.

Previsioni meteo per domenica 3 maggio

Tempo in generale stabile, ma con velature in transito che nel corso della giornata si faranno dense su Alpi, Nord-Ovest e a tratti anche in Sardegna. Fra pomeriggio e sera ulteriore aumento della nuvolosità all’estremo Nord-Ovest e sull’isola. Temperature massime in aumento al Nord-Est, Centro-Sud e Sicilia, con valori per lo più compresi fra 20 e 26 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo dei rinforzi di Maestrale sullo Ionio e di Scirocco sulla Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì 4 maggio

Cielo molto nuvoloso al Nord-Ovest e in Sardegna, con piogge sparse sull’isola, in Liguria e nel Piemonte occidentale. Tempo più stabile nel resto del Paese, ma con nuvolosità in transito, alternata a schiarite che resteranno ampie soprattutto fra il basso Adriatico e lo Ionio. Nel pomeriggio estensione delle piogge al resto del Piemonte, Val d’Aosta e parte delle coste toscane; possibili rovesci in Sardegna. Alla sera piogge anche in Lombardia, nel resto della Toscana e nel Lazio, mentre si attenuano in Sardegna. Temperature minime in generale aumento. Massime in calo al Nord-Ovest e, in maniera più lieve, anche sulle regioni centrali tirreniche; in rialzo al Sud e in Sicilia. Venti di Scirocco in rinforzo, specie sui mari occidentali.