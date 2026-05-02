FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 3 maggio stabile ma da lunedì peggiora: le previsioni

Meteo, 3 maggio stabile ma da lunedì peggiora: le previsioni

Domenica tempo buono sull'Italia ma con nuvole in aumento al Nordovest. Clima mite. Da lunedì nuova perturbazione. Le previsioni meteo
Previsione2 Maggio 2026 - ore 13:03 - Redatto da Meteo.it
Previsione2 Maggio 2026 - ore 13:03 - Redatto da Meteo.it

Domenica 3 maggio ancora prevalenza di tempo stabile e asciutto in tutta Italia, sebbene con nuvolosità in moderato aumento al Nordovest per l’avvicinarsi di una perturbazione (la perturbazione numero 1 di maggio), mentre le temperature saliranno in quasi tutta Italia, spingendosi anche leggermente al di sopra della norma, specie al centro e al Nord. Agli inizi della prossima settimana la nuova perturbazione raggiungerà la nostra Penisola e porterà maltempo su molte regioni, con piogge che lunedì bagneranno soprattutto Nordovest, medio versante tirrenico e Sardegna, martedì gran parte del Centro-Nord, Sardegna e Campania, e mercoledì più che altro il Nord e le regioni centrali tirreniche. Per giovedì invece è atteso un parziale miglioramento del tempo. La prossima settimana le temperature, tra alti e bassi, continueranno a oscillare attorno ai valori medi stagionali.

Previsioni meteo per domenica 3 maggio

Domenica al mattino alternanza tra sole e nuvole in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma senza piogge; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità anche in Lombardia, comunque sempre senza piogge. Temperature massime quasi dappertutto in crescita e in generale comprese fra 19 e 26 gradi. Venti moderati settentrionali sullo Ionio e di Scirocco sulla Sardegna; altrove venti deboli.

Previsioni meteo per lunedì 4 maggio

Lunedì bel tempo in Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Occidentale e Sardegna; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Alpi Orientali, Toscana e Lazio. Temperature massime in calo al Nord e anche al di sotto della norma al Nordovest; in crescita invece al Sud.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, weekend stabile ma dal 4 maggio torna il maltempo
    Previsione2 Maggio 2026

    Meteo, weekend stabile ma dal 4 maggio torna il maltempo

    Sole e temperature in aumento nel primo weekend di maggio. La prossima settimana tempo in peggioramento con piogge e temporali. Le previsioni meteo
  • Meteo, 2-3 maggio con sole e tempo stabile: le previsioni
    Previsione2 Maggio 2026

    Meteo, 2-3 maggio con sole e tempo stabile: le previsioni

    Alta pressione in rinforzo con aumento delle temperature e venti ancora instasi. La prossima settimana fasi piovose. Le previsioni meteo del 2-3 maggio
  • Meteo, primo weekend di maggio soleggiato e ventoso: le previsioni
    Previsione1 Maggio 2026

    Meteo, primo weekend di maggio soleggiato e ventoso: le previsioni

    Alta pressione in rinforzo. Temperature ancora sotto la norma al Sud, in rialzo al Centro-nord. Le previsioni meteo del 2-3 maggio
  • Meteo, Ponte del 1° maggio con sole e vento: le previsioni
    Previsione1 Maggio 2026

    Meteo, Ponte del 1° maggio con sole e vento: le previsioni

    Nelle prossime ore residua instabilità su Calabria e Sicilia poi migliora. Temperature in rialzo a partire dal Centro-nord. Le previsioni meteo dell'1-2 maggio
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 5-6 maggio con maltempo al Centro-nord: la tendenza
Tendenza2 Maggio 2026
Meteo, 5-6 maggio con maltempo al Centro-nord: la tendenza
La prossima settimana si profilano fasi di maltempo su alcuni settori del Centro-nord. Venti meridionali in rinforzo. La tendenza meteo
Meteo, da lunedì 4 maggio nuova fase instabile: la tendenza
Tendenza1 Maggio 2026
Meteo, da lunedì 4 maggio nuova fase instabile: la tendenza
Correnti umide sud-occidentali verso l'Italia la prossima settimana con fasi piovose e venti meridionali in rinforzo. La tendenza meteo dal 4 maggio
Meteo: da lunedì 4 piogge e instabilità! Picchi di caldo estivo al Sud
Tendenza30 Aprile 2026
Meteo: da lunedì 4 piogge e instabilità! Picchi di caldo estivo al Sud
La tendenza meteo da domenica 3 vede i primi segnali di cambiamento con l'indebolimento dell'anticiclone e il ritorno delle piogge. Clima mite.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 02 Maggio ore 18:37

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154