Meteo, 3 maggio stabile ma da lunedì peggiora: le previsioni

Domenica 3 maggio ancora prevalenza di tempo stabile e asciutto in tutta Italia, sebbene con nuvolosità in moderato aumento al Nordovest per l’avvicinarsi di una perturbazione (la perturbazione numero 1 di maggio), mentre le temperature saliranno in quasi tutta Italia, spingendosi anche leggermente al di sopra della norma, specie al centro e al Nord. Agli inizi della prossima settimana la nuova perturbazione raggiungerà la nostra Penisola e porterà maltempo su molte regioni, con piogge che lunedì bagneranno soprattutto Nordovest, medio versante tirrenico e Sardegna, martedì gran parte del Centro-Nord, Sardegna e Campania, e mercoledì più che altro il Nord e le regioni centrali tirreniche. Per giovedì invece è atteso un parziale miglioramento del tempo. La prossima settimana le temperature, tra alti e bassi, continueranno a oscillare attorno ai valori medi stagionali.

Previsioni meteo per domenica 3 maggio

Domenica al mattino alternanza tra sole e nuvole in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma senza piogge; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità anche in Lombardia, comunque sempre senza piogge. Temperature massime quasi dappertutto in crescita e in generale comprese fra 19 e 26 gradi. Venti moderati settentrionali sullo Ionio e di Scirocco sulla Sardegna; altrove venti deboli.

Previsioni meteo per lunedì 4 maggio

Lunedì bel tempo in Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Occidentale e Sardegna; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Alpi Orientali, Toscana e Lazio. Temperature massime in calo al Nord e anche al di sotto della norma al Nordovest; in crescita invece al Sud.