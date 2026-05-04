FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: inizio di settimana con piogge e temporali. Ecco dove

Meteo: inizio di settimana con piogge e temporali. Ecco dove

Le previsioni meteo per oggi, 4 maggio, indicano l'avvicinamento di una perturbazione che porterà piogge e temporali principalmente al Centronord
Previsione4 Maggio 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it
Previsione4 Maggio 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it

Inizia una settimana che sarà caratterizzata da prevalenza di tempo perturbato, con il transito sull’Italia di alcune perturbazioni, la prima delle quali (perturbazione numero 1 di maggio) attraverserà la Penisola tra oggi (lunedì 4 maggio) e martedì 5, con il maltempo che si concentrerà soprattutto sul Centro-Nord.

In rapida sequenza, un’altra perturbazione (la numero 2 di maggio) raggiungerà il nostro Paese mercoledì 6, accompagnata da nuovo maltempo che, anche in questo caso, coinvolgerà prevalentemente il Centro-Nord.

Le perturbazioni in arrivo non porteranno però il freddo, perché trascineranno sulla nostra Penisola correnti meridionali relativamente calde: le temperature minime, in particolare, saliranno quasi dappertutto, grazie anche alla copertura nuvolosa che limiterà il raffreddamento notturno; le massime caleranno al Centro-Nord più che altro a causa del maltempo, ma senza scendere su valori particolarmente bassi, mentre al Sud, sostanzialmente risparmiato dalla fase di maltempo, saranno ancora possibili valori anche oltre i 25 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 4 maggio

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie lungo le coste adriatiche: al mattino qualche pioggia sulle Alpi Occidentali e in Sardegna, in estensione al pomeriggio anche alle pianure del Piemonte e al Ponente Ligure; in serata piogge sparse al Nordovest, Toscana e Sardegna.

Temperature massime in leggero calo al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti di Scirocco in rinforzo, specie sui mari occidentali.

Le previsioni meteo per martedì 5 maggio

Alternanza tra sole e nuvole all’estremo Sud e in Sicilia. Molto nuvoloso o coperto nel resto d’Italia, con piogge sparse al Nord, regioni centrali tirreniche, Marche, Campania, Sardegna e, nel pomeriggio anche nel nord della Puglia. Possibili anche rovesci e temporali in Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna.

Temperature massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna, in maniera più marcata al Nord-Est. Venti meridionali, localmente moderati al Centro-Sud.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: 5 maggio con maltempo! Le zone coinvolte
    Previsione4 Maggio 2026

    Meteo: 5 maggio con maltempo! Le zone coinvolte

    Martedì 5 maggio la perturbazione n.1 del mese attarverserà la Penisola portando maltempo soprattutto al Centro-Nord. Temperature nella norma.
  • Meteo, perturbazione in avvicinamento: le previsioni del 4-5 maggio
    Previsione4 Maggio 2026

    Meteo, perturbazione in avvicinamento: le previsioni del 4-5 maggio

    Si profila una settimana con piogge su diverse zone del Centro-nord e Sardegna. Venti meridionali e graduale aumento del caldo al Sud. Le previsioni meteo
  • Meteo, al via una settimana di fasi piovose al Centro-nord e clima più caldo al Sud
    Previsione3 Maggio 2026

    Meteo, al via una settimana di fasi piovose al Centro-nord e clima più caldo al Sud

    Si apre una fase molto variabile e a tratti perturbata per il Centro-nord. Ai margini il Sud con venti meridionali e rialzo termico. Le previsioni meteo del 4-5 maggio
  • Meteo, 3 maggio con prevalenza di sole ma da lunedì nuova fase di maltempo
    Previsione3 Maggio 2026

    Meteo, 3 maggio con prevalenza di sole ma da lunedì nuova fase di maltempo

    Tempo stabile sull'Italia ma con nuvole in aumento a partire dal Nord-ovest. Tra lunedì e martedì prima perturbazione di maggio. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud
Tendenza4 Maggio 2026
Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud
La tendenza meteo da giovedì 7 vede una possibile parziale tregua intervallata da altre perturbazioni. Aria molto caldo in Calabria e Sicilia.
Meteo, nuove perturbazioni verso il Centro-nord e caldo al Sud: la tendenza
Tendenza3 Maggio 2026
Meteo, nuove perturbazioni verso il Centro-nord e caldo al Sud: la tendenza
Anche da metà settimana prosegue il flusso di correnti sud-occidentali con precipitazioni su Sardegna e Centro-nord. La tendenza meteo dal 5-6 maggio
Meteo, 5-6 maggio con maltempo al Centro-nord: la tendenza
Tendenza2 Maggio 2026
Meteo, 5-6 maggio con maltempo al Centro-nord: la tendenza
La prossima settimana si profilano fasi di maltempo su alcuni settori del Centro-nord. Venti meridionali in rinforzo. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 04 Maggio ore 15:12

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154