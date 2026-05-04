Meteo: inizio di settimana con piogge e temporali. Ecco dove

Inizia una settimana che sarà caratterizzata da prevalenza di tempo perturbato, con il transito sull’Italia di alcune perturbazioni, la prima delle quali (perturbazione numero 1 di maggio) attraverserà la Penisola tra oggi (lunedì 4 maggio) e martedì 5, con il maltempo che si concentrerà soprattutto sul Centro-Nord.

In rapida sequenza, un’altra perturbazione (la numero 2 di maggio) raggiungerà il nostro Paese mercoledì 6, accompagnata da nuovo maltempo che, anche in questo caso, coinvolgerà prevalentemente il Centro-Nord.

Le perturbazioni in arrivo non porteranno però il freddo, perché trascineranno sulla nostra Penisola correnti meridionali relativamente calde: le temperature minime, in particolare, saliranno quasi dappertutto, grazie anche alla copertura nuvolosa che limiterà il raffreddamento notturno; le massime caleranno al Centro-Nord più che altro a causa del maltempo, ma senza scendere su valori particolarmente bassi, mentre al Sud, sostanzialmente risparmiato dalla fase di maltempo, saranno ancora possibili valori anche oltre i 25 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 4 maggio

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie lungo le coste adriatiche: al mattino qualche pioggia sulle Alpi Occidentali e in Sardegna, in estensione al pomeriggio anche alle pianure del Piemonte e al Ponente Ligure; in serata piogge sparse al Nordovest, Toscana e Sardegna.

Temperature massime in leggero calo al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti di Scirocco in rinforzo, specie sui mari occidentali.

Le previsioni meteo per martedì 5 maggio

Alternanza tra sole e nuvole all’estremo Sud e in Sicilia. Molto nuvoloso o coperto nel resto d’Italia, con piogge sparse al Nord, regioni centrali tirreniche, Marche, Campania, Sardegna e, nel pomeriggio anche nel nord della Puglia. Possibili anche rovesci e temporali in Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna.

Temperature massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna, in maniera più marcata al Nord-Est. Venti meridionali, localmente moderati al Centro-Sud.