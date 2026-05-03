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Meteo, al via una settimana di fasi piovose al Centro-nord e clima più caldo al Sud

Si apre una fase molto variabile e a tratti perturbata per il Centro-nord. Ai margini il Sud con venti meridionali e rialzo termico. Le previsioni meteo del 4-5 maggio
Previsione3 Maggio 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it
Previsione3 Maggio 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it

La prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni di tempo variabile e perturbato, a causa dell’indebolimento della struttura di alta pressione e contemporaneo innesco delle correnti perturbate atlantiche. Una prima perturbazione (la n.1 di maggio) attraverserà l’Italia fra lunedì e martedì, probabilmente seguita a breve distanza da un secondo impulso in arrivo mercoledì; le regioni più colpite da queste perturbazioni saranno quelle centro-settentrionali e la Sardegna. In tutta questa fase le correnti atmosferiche sul Mediterraneo e la nostra penisola resteranno mediamente sud-occidentali e i venti al suolo meridionali, pertanto le masse d’aria continueranno a rimanere relativamente miti, ma si tradurranno in variazioni termiche che dipenderanno, naturalmente, anche dalle condizioni del tempo. In particolare, le temperature minime rialzeranno dappertutto per via della copertura nuvolosa, oltre agli afflussi di aria mite, mentre le massime subiranno un calo più o meno marcato al Centro-Nord, dove si concentrerà il maltempo; al Meridione, ai margini degli effetti dei passaggi perturbati, le temperature potranno continuare a risalire arrivando anche a superare i 25 gradi. Gli ultimi aggiornamenti evidenziano un’intensificazione delle correnti meridionali nell’ultima parte della settimana, con conseguente generale aumento delle temperature, ma probabilmente associato a nuove temporanee fasi perturbate.

Previsioni meteo per lunedì 4 maggio

Cielo molto nuvoloso al Nord-Ovest e in Sardegna, con piogge sparse sull’isola, in Liguria, nel Piemonte occidentale e in Val d’Aosta. Tempo più stabile nel resto del Paese, ma con nuvolosità in transito, alternata a schiarite che resteranno ampie soprattutto fra il basso Adriatico e lo Ionio. Nel pomeriggio estensione delle piogge al resto del Piemonte e parte delle coste toscane; possibili rovesci in Sardegna. Alla sera piogge anche in Lombardia, Emilia occidentale, nel resto della Toscana e nel Lazio, mentre si attenuano in Sardegna. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e, in maniera più lieve, anche sulle regioni centrali tirreniche; valori sotto la media all’estremo Nord-Ovest. Massime in rialzo al Sud e in Sicilia. Venti di Scirocco in rinforzo, specie sui mari occidentali.

Previsioni meteo per martedì 5 maggio

Cielo parzialmente nuvoloso, con spazio anche per temporanee schiarite ampie all’estremo Sud e in Sicilia. Molto nuvoloso o coperto nel resto d’Italia, con piogge sparse al Nord, regioni centrali tirreniche, Marche, Campania, Sardegna e, nel pomeriggio anche nel nord della Puglia. Possibili anche rovesci e temporali in Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. Temperature massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna, in maniera più marcata al Nord-Est. Venti meridionali, localmente moderati al Centro-Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 03 Maggio ore 14:43

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