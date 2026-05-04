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Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud

La tendenza meteo da giovedì 7 vede una possibile parziale tregua intervallata da altre perturbazioni. Aria molto caldo in Calabria e Sicilia.
Tendenza4 Maggio 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it
Tendenza4 Maggio 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it

La situazione meteorologica sull’Italia per la seconda parte della settimana resta alquanto dinamica e nel contempo incerta. L’evoluzione resta soggetta a continui cambiamenti che non permettono di fare una previsione attendibile nei dettagli. La tendenza attuale per giovedì 7 maggio mostra un parziale miglioramento. La nuvolosità sarà variabile e irregolare, alternata a schiarite anche ampie. Atmosfera instabile al Nord, con possibili locali rovesci o temporali su Alpi occidentali, Liguria, Lombardia e Triveneto, e nelle zone interne del Centro. Qualche pioggia in arrivo in Sardegna.

Temperature massime in generale aumento; valori anche oltre i 25 gradi nelle regioni meridionali con possibili punte vicine ai 30 gradi nel sud della Sicilia. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sicilia, nello Ionio, nel Salento e nell’Adriatico centro-meridionale. Molto mossi lo Ionio meridionale e il Canale di Sicilia.

Secondo l’attuale tendenza, nella giornata di venerdì 8 il nostro paese potrebbe essere rapidamente attraversato da una nuova perturbazione (la n. 3 di maggio) che, questa volta, dovrebbe coinvolgere maggiormente le regioni del Centro-Sud ma con tempo instabile anche al Nord. La ventilazione dovrebbe rimanere generalmente debole con mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature elevate in Calabria e, soprattutto, Sicilia.

Nel weekend possibile tregua sabato 9 maggio mentre domenica 10 non si esclude il passaggio dell'ennesima perturbazione: la tendenza meteo

Sabato 9 potrebbe essere una giornata di tregua in tutta Italia, in attesa dell’arrivo domenica 10 di una nuova possibile perturbazione che al momento sembrerebbe coinvolgere le regioni centro-meridionali.

Al Sud, invece, sospinta da intensi venti di Scirocco, potrebbe risalire dal Nord Africa aria molto calda con la possibilità di superare per la prima volta la soglia dei 30 gradi tra Calabria e Sicilia. Come già anticipato, l’affidabilità di tutta l’evoluzione descritta risulta piuttosto bassa, per cui si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 04 Maggio ore 14:45

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