Meteo: a metà settimana in arrivo aria fredda e nuove nevicate!

Da metà settimana assisteremo ad una modifica sostanziale della circolazione atmosferica sul continente, che potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese. Sull’Europa centro-settentrionale tenderà a rinforzare un anticiclone di blocco che isolerà l’area mediterranea dalle correnti atlantiche, costrette così a scorrere verso le alte latitudini in direzione dell’Islanda e del nord della Scandinavia.

Questa configurazione per il nostro Paese si tradurrà in un flusso di correnti orientali provenienti dai Balcani le quali, a partire da mercoledì 18, faranno affluire aria più fredda, con temperature che si porteranno per lo più al di sotto delle medie del periodo, dopo la fase eccezionalmente mite delle ultime settimane.

Fino a mercoledì 18 marzo maltempo intenso, con forti venti e nuove nevicate: la tendenza meteo

Dal punto di vista del tempo, l’intenso vortice ciclonico responsabile del forte maltempo che in questo inizio di settimana ha colpito il Sud Italia, finalmente si allontana verso il Mediterraneo orientale. Nel frattempo un nucleo di aria fredda proveniente dai Balcani, accompagnato da un generale rinforzo dei venti nord-orientali, mercoledì raggiungerà le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali portando delle precipitazioni sparse e anche la neve in Appennino al di sotto dei 1000 metri localmente fin verso i 500-600 metri su quello centrale adriatico; qualche precipitazione dovrebbe coinvolgere marginalmente anche la Romagna e la Sardegna.

Nel resto del Nord e sulle regioni centrali tirreniche tempo stabile e nel complesso soleggiato seppur con un po’ di nuvolosità in aumento dal pomeriggio. Venti forti da nord o nordest su Venezie, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna; possibili raffiche di Bora sull’alto Adriatico fino a 80-100 km/h. Venti più deboli al Sud e in Sicilia.