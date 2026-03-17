Meteo, ancora maltempo e vento forte: le zone a rischio

Martedì 17 marzo è atteso altro maltempo soprattutto al Sud. Le piogge potrebbero risultare particolarmente abbondanti soprattutto sui versanti ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia, dove potrebbero cadere anche oltre 150 mm di pioggia, con possibili picchi di 250-300 mm sulle aree montuose. Si consiglia quindi prudenza e un attento monitoraggio delle allerte della Protezione Civile. Al Nord invece attenzione al pericolo valanghe sull’Arco Alpino, previsto fino al grado 4 in Valle d’Aosta e Piemonte, a causa delle recenti abbondanti nevicate. La tendenza per la parte centrale della settimana rimane al momento piuttosto incerta, sebbene lo scenario più probabile sia quello che prevede una nuova fase di maltempo che, tra mercoledì e giovedì, potrebbe interessare soprattutto il Sud e il medio versante adriatico.

Previsioni meteo per oggi, martedì 17 marzo

Martedì ancora maltempo al Sud, con piogge diffuse e per lo più di moderata intensità, ma in attenuazione durante il pomeriggio e in esaurimento entro la notte. Fenomeni ancora una volta più intensi e persistenti nei settori ionici e nel sud della Puglia. Al Centro-Nord e sulla Sardegna tempo in prevalenza soleggiato: da segnalare alcune velature e una nuvolosità più densa in mattinata tra Lombardia ed Emilia, dal pomeriggio sul Triveneto, con occasionali fenomeni in serata sul Friuli Venezia Giulia. Temperature: massime in calo al Nord e sulle regioni adriatiche, punte di 19-20 gradi lungo il Tirreno e sulla Sardegna. Venti: da moderati a forti da est o nordest in tutto il Centro-Sud, con raffiche di burrasca. Molto mossi o agitati i mari del Sud.

Previsioni meteo per mercoledì 18 marzo

Mercoledì bel tempo sulle Alpi. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su regioni centrali adriatiche, Umbria, Lazio, Sud e Isole, con la formazione di numerosi temporali, specie in Campania, Calabria e Sicilia; neve sull’Appennino Centrale oltre 800-1200 metri e sull’Appennino Meridionale al di sopra di 1200-1400 metri. Temperature massime in calo nelle regioni tirreniche e Isole, in rialzo al Nordest. Ventoso per venti dai quadranti orientali.