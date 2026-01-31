Meteo, in settimana via vai di perturbazioni sull'Italia: la tendenza

Una serie di perturbazioni atlantiche, inserite nel letto di veloci correnti occidentali, attraverserà il nostro Paese durante la prossima settimana. I venti temperati che accompagneranno i sistemi nuvolosi manterranno le temperature su valori relativamente miti, in particolare al Sud e sulle isole.

Tendenza meteo: nuove fasi di maltempo nei prossimi giorni



Martedì 3 febbraio: tra la notte ed il mattino tempo in deciso peggioramento al Nord e sulla Toscana; qualche pioggia isolata anche in Sardegna. La neve cadrà fino a basse quote nelle aree alpine, sul Piemonte meridionale e nell’entroterra ligure di ponente. Nel pomeriggio tempo in miglioramento sul Nordovest, piogge insistenti sull’estremo Nordest, rovesci sparsi su Toscana, Lazio, Umbria, rovesci isolati in Sardegna.

Ventoso per Tramontana in Liguria; venti moderati di scirocco sulla penisola, con rinforzi sui mari e lungo le coste. Temperature quasi ovunque in rialzo nei valori minimi e del mattino; massime in calo in Piemonte, in aumento in Sicilia e sulle regioni centro meridionali.

Mercoledì 4 febbraio: nella notte le piogge si intensificano sulla Sardegna, sull’alta Toscana e in Emilia. Nel corso della giornata piogge e rovesci diffusi si estendono a buona parte della Lombardia, ai settori tirrenici della penisola e nuovamente sul Nordest. Neve sulle Alpi centrali ed orientali sopra 900-1200 m. Sull’Appennino neve per lo più a quote superiori ai 1500 m. Venti intensi sulla Sicilia e sul mare Ionio. Temperature in rialzo al Nord, in contenuto calo in Sicilia e sulle regioni centro meridionali.