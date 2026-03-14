Meteo: fino a martedì 17 maltempo! Da mercoledì 18 clima più freddo

Nel corso della prossima settimana assisteremo ad una modifica sostanziale della circolazione atmosferica sul continente, che potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese. Sull’Europa centro-settentrionale tenderà a rinforzare un anticiclone di blocco che isolerà l’area mediterranea dalle correnti atlantiche, costrette così a scorrere verso le alte latitudini in direzione dell’Islanda e del nord della Scandinavia. Questa configurazione per il nostro Paese si tradurrà in un flusso di correnti orientali provenienti dai Balcani le quali, a partire da mercoledì 18 marzo, faranno affluire aria più fredda, con temperature che si riporteranno verso valori più in linea con il periodo e in qualche caso anche leggermente sotto le medie stagionali, dopo la fase eccezionalmente mite delle ultime settimane.

Dal punto di vista del tempo, l’afflusso orientale andrà inizialmente ad alimentare l’area ciclonica associata alla perturbazione del fine settimana, che nel frattempo si sarà portata tra il Canale di Sicilia e il mar Ionio, con tempo ancora perturbato sulle regioni meridionali e su quelle centrali adriatiche. A seguire dovrebbero prevalere condizioni di spiccata variabilità, con occasione per altri episodi di instabilità più probabili al Sud e sulle Isole e tempo invece più stabile e asciutto al Nord. Vediamo un po' più nel dettaglio le attuali proiezioni per la parte centrale della settimana, tenendo conto che si tratta di un’evoluzione molto incerta e che andrà dunque verificata negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Fino a martedì 17 marzo tempo instabile con occasione per nuove fasi piovose: la tendenza meteo

Martedì 17 tempo in prevalenza soleggiato Nord, su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, dal pomeriggio anche nelle Marche, salvo una residua nuvolosità in mattinata sull’Emilia Romagna e alcuni annuvolamenti sparsi pomeridiani nel Triveneto. Nel resto del Centrosud cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni diffuse su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni del Sud e Sicilia. Piogge a tratti intense e neve sulle cime appenniniche più alte. Giornata molto ventosa al Centrosud, sull’alto Adriatico e in Liguria con venti orientali al Sud e da nordest altrove. Temperature minime in calo al Nord, massime in calo su estremo Nord-Est, Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e meridionali e in Sicilia.

Mercoledì 18 sole e tempo stabile sulle regioni centrali tirreniche. Secondo le ultime indicazioni, su gran parte del Centrosud potrebbero ancora prevalere le nuvole, anche se in un contesto di maggiore variabilità e di precipitazioni più scarse, più probabili su medio Adriatico, est della Sardegna, Basilicata, Calabria e Sicilia dove potranno svilupparsi dei rovesci. Per il Nord l’evoluzione è molto incerta: non è da escludersi il passaggio di un veloce impulso instabile, che potrebbe causare alcune brevi precipitazioni lungo le fasce prealpine/pedemontane e sul Piemonte. Venti da nord-nordest solo in parziale attenuazione e temperature per lo più in calo al Centro-Nord.