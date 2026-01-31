Meteo, febbraio al via con forti venti e piogge residue: le previsioni

L’intensa e ultima perturbazione di gennaio, la n. 14, che ha portato forte maltempo sulle nostre due Isole maggiori e la Calabria si sta allontanando verso il sud dei Balcani in direzione della Grecia. Nella giornata di domenica 1 febbraio il vortice ciclonico si sarà spostato sullo Ionio, da dove però determinerà ancora forti venti di Maestrale sulle nostre due Isole maggiori e al Sud con mari che restano agitati; i fenomeni, invece, tenderanno ad attenuarsi, con residue piogge di rilievo essenzialmente nel nord della Sicilia e intorno al Golfo di Taranto. Dal punto di vista delle temperature non sono attese grandi variazioni, oscillando attorno a valori tipici per questo periodo dell’anno. Anche secondo le ultime proiezioni, nel corso della prima settimana di febbraio proseguirà il trend eccezionalmente piovoso osservato sino ad oggi, con la prospettiva di altre perturbazioni atlantiche e dunque di nuovi importanti carichi di precipitazioni. La prima di queste (la n.1 di febbraio), particolarmente estesa e intensa, investirà il Centro-Nord e la Sardegna tra lunedì sera e mercoledì, coinvolgendo mercoledì anche le regioni meridionali; martedì mattina è attesa neve a quote molto basse tra il Piemonte, l’entroterra ligure e la Lombardia occidentale; in Piemonte possibili nevicate fino in pianura, a Milano non esclusa una fase di pioggia mista a neve. Questa perturbazione sarà accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco, responsabili di un sensibile aumento delle temperature al Sud.

Previsioni meteo per domenica 1 febbraio

Tempo instabile nel nord della Sicilia e sul basso versante tirrenico della Calabria con rovesci sparsi. Nubi e precipitazioni in attenuazione già in mattinata nel resto della Sicilia, in Sardegna e Calabria; sempre al mattino residue precipitazioni su Abruzzo, Molise e Puglia meridionale (nevose oltre i 1000 metri circa) dove nel pomeriggio si faranno strada ampie schiarite. Tempo buono e generalmente soleggiato nel resto del Paese, ma attenzione sempre alla nebbia al mattino tra bassa Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature massime senza grandi variazioni. Venti: da moderati a forti da nord o di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche di burrasca tra canale di Sicilia e mar Ionio, che resteranno agitati o molto agitati.

Previsioni meteo per lunedì 2 febbraio

Lunedì un aumento temporaneo della pressione favorirà una giornata in prevalenza stabile e per lo più soleggiata nel Nord-Est, al Centro, in Campania, Puglia e Basilicata. Nubi sparse in Calabria e Sicilia con qualche isolata pioggia possibile sul settore tirrenico della Calabria. Nubi in deciso e rapido aumento in Sardegna e al Nord-Ovest per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione che porterà le prime deboli precipitazioni già in giornata in Liguria, in estensione poi in serata al resto del Nord-Ovest con nevicate a bassa quota, intorno ai 300-400 metri, in Piemonte ed entroterra ligure; sui rilievi lombardi deboli nevicate oltre i 500-600 metri. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e nelle Alpi, in aumento invece nelle due Isole maggiori per effetto di venti meridionali in progressiva intensificazione. Decisa attenuazione del Maestrale al Sud. Mari ancora mossi quelli meridionali e intorno alle due Isole maggiori; poco mossi i mare del Centro-Nord.