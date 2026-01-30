FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, vortice ciclonico nel weekend: rischio di forte maltempo

Estremo Sud e Isole nel mirino di un nuovo vortice ciclonico: piogge molto intense e venti tempestosi su Sicilia, Sardegna e parte del Sud. Le previsioni meteo del weekend 31 gennaio - 1 febbraio
Previsione30 Gennaio 2026 - ore 12:09 - Redatto da Meteo.it
Non cambia la circolazione atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, investite da un treno di perturbazioni atlantiche senza fine. Il mese di gennaio si chiude a breve con le ultime due: la n.13, attualmente in transito, ci lascerà entro la notte prossima, la n.14 attesa sabato e con gli strascichi nella giornata di domenica. Obiettivo preferenziale di entrambe la Sardegna, la Sicilia e l’estremo Sud dove è attesa un’ennesima fase di maltempo con quantitativi di pioggia, nell’arco delle prossime 48 ore, fino a 50-100 mm. A contribuire ed esaltare la fenomenologia sarà un profondo vortice ciclonico, in approfondimento sabato tra Baleari e Sardegna e in spostamento domenica sulla Ionio meridionale, responsabile di venti localmente fino a tempestosi e mari molto agitati. Dal punto di vista delle temperature non sono attese grandi variazioni, oscillando attorno a valori nella norma o di poco al di sopra. Secondo le ultime proiezioni, nel corso della prima settimana di febbraio proseguirà il trend eccezionalmente piovoso osservato sino ad oggi, con la prospettiva di altre perturbazioni atlantiche e dunque di nuovi importanti carichi di precipitazioni. La prima di queste (la n.1 del mese), particolarmente estesa e intensa, investirà il Centro-Nord e la Sardegna tra lunedì sera e mercoledì, con il rischio di neve a bassa quota al Nord-Ovest. Attendiamo conferme.

Previsioni meteo per sabato 31 gennaio

Tempo in prevalenza soleggiato su nord della Lombardia e del Veneto, su Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, con schiarite a tratti anche ampie sul medio versante tirrenico e in Umbria. Sin dal mattino piogge diffuse, a tratti intense, su Sardegna, ovest e sud della Sicilia, dal pomeriggio anche nel resto dell’isola e, dalla sera, in Calabria. In serata e nella notte piogge isolate anche lungo il medio e basso versante adriatico e in Basilicata. Di notte e al mattino formazione di nebbie, localmente fitte, sulla bassa valle padana e lungo le coste di Veneto ed Emilia Romagna. Temperature: massime per lo più in lieve calo. Venti in rinforzo sui mari di ponente, con raffiche di burrasca fino a 80-90 km/h su mare di Sardegna e canali delle Isole, che diverranno agitati o molto agitati.

Previsioni meteo per domenica 1 febbraio

Tempo inizialmente perturbato su Sicilia settentrionale e Calabria, con precipitazioni localmente molto intense, nevose in Sila oltre 1300 m circa. Qualche pioggia anche su Puglia meridionale, Basilicata, nord e ovest della Sardegna: fenomeni in generale attenuazione o esaurimento dal pomeriggio. Tempo discreto e generalmente asciutto nel resto del Paese, a tratti un po’ di sole, ma attenzione sempre alla nebbia di notte e al mattino tra bassa Lombardia ed Emilia Romagna. Temperature: minime in lieve calo al Nord con deboli gelate all’alba a bassa quota. Massime senza grandi variazioni. Venti: da moderati a forti da nord o di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche di burrasca tra canale di Sicilia e mar Ionio, che resteranno agitati o molto agitati.

